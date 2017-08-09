وزير الفلاحة يترأس اليوم اجتماعا حول إجراءات بيع الأضاحي

يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الأربعاء على اجتماع خاص حول إجراءات بيع الأضاحي بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لهذه العملية.

وأكد وزير الفلاحة خلال زيارة قادته الثلاثاء لولاية الجلفة عن فتح خمس نقاط بيع الأضاحي في المدن الكبرى مجهزة بالمتطلبات الضرورية على أن يتم فتح بيع نقاط أخرى على مستوى ولايات الوطن، حيث تم مراسلة الولاة في هذا الشأن.

في هذا الصدد قال الوزير عبد القادر بوعزقي إنه بالنسبة للمدن الكبيرة كالجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة ووهران فقد تم الاتفاق على فتح خمس نقاط بيع في كل مدينة، حيث تتوفر فيها كل الظروف، بما فيها المصالح البيطرية والأعلاف والمياه للماشية، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تحتوي على كل المتطلبات التي يحتاجوها المربون وكذا المواشي، وأضاف وزير الفلاحة أنه بالنسبة للولايات الأخرى فقد تمت مراسلة الولاة لاقتراح نقاط بيع للأضاحي في كل مدينة.

إلى ذلك فإنه يعد توفير نقاط بيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للحد من الفوضى التي تعرفها سوق الماشية، كما أن أسعار الأضاحي لم تحدد معالمها بعد.