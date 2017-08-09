العبادي يستقبل مساهل ببغداد

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الثلاثاء ببغداد من طرف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية

وأوضح البيان أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق وكذا سبل ووسائل تعزيزها في جميع الميادين، مشيرا إلى أن الطرفين استعرضا أيضا "التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية والتي تتطلب توحيد الصفوف وتجنيد مجهوداتنا من أجل تجاوزها".

وفي هذا السياق عرض مساهل على رئيس الوزراء العراقي تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وكذا المصالحة الوطنية مؤكدا أن "مثل هذه المقاربات تصون وحدة وسيادة الدول والشعوب".

كما أعرب مسؤول الخارجية الجزائرية عن "استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها مع الشعب العراقي الشقيق من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن في العراق وفي المنطقة".

من جهته أعرب العبادي عن اهتمام بلده بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، يضيف البيان.

ويذكر أن مساهل حل الثلاثاء ببغداد قادما غليها من عمان في إطار الجولة التي يقوم بها في الوطن العربي بتعليمات من رئيس الجمهورية.







