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درك البليدة يوقف المتورطين في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة

  09 أوت 2017 - 15:47   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الحدث
درك البليدة يوقف المتورطين في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة

أوقفت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة مؤخرا جميع المتورطين في عمليات سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة إلى جانب حجز المضخات المستعملة في السقي وهذا بالتنسيق مع الجهات القضائية والمصالح المعنية حسبما كشفت عنه هذه الهيئة الأمنية أمس الأربعاء في بيان لها 

وأوضحت ذات المصادر أن فرق الدرك الوطني التابعة لكل من الشفة وبوقرة والشبلي قامت مؤخرا عبر إقليم اختصاصها بمعالجة ثلاثة قضايا تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة خاصة الأشجار المثمرة المتواجدة على مستوى بعض الحقول المحاذية لوادي الحراش الذي يمر عبر إقليم الولاية من الجهة الشرقية

كما تم على إثر هذه العمليات التي تندرج في إطار مخطط العمل الذي وضعه قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة المقدم مختار زروال والذي يهدف إلى محاربة الظواهر التي تمس بالقوانين الخاصة لا سيما تلك المتعلقة بالبيئة الصحة العمومية الاقتصاد السكن والعمران بتوقيف جميع المتورطين في هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العمومية إلى جانب حجز جميع المضخات المستعملة في السقي 

وأضافت مصالح الدرك الوطني أنه تم تقديم الفاعلين أمام وكلاء الجمهورية كل على مستوى اختصاصه

وفي هذا السياق يدعو المقدم زروال حسبما جاء في ذات البيان المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة والتعاون مع وحدات الدرك الوطني لمحاربة ووقف مثل هذه التجاوزات وهذا بالتبليغ عن مثل هذه الحالات وحالات أخرى تمس بالأمن والنظام العموميين

واسترسل أن كل شخص يرغب في التبليغ عن أي تجاوز أو جريمة ما يمكنه التقدم إلى مقرات وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كافة إقليم الولاية أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 55 10 و90 15 وكذا الوقع الإلكتروني ppgn.mdn.dz مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه المواطن في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العمومية

 

بوعلام حمدوش 

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