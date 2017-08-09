النتائج الأولية لتحقيقات مصالح الدرك تخص 14 ولاية بالشمال

جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد

كشفت النتائج الأولية لتحقيقات مصالح الدرك الوطني على مستوى 14 ولاية بالوسط والشرق التي مستها الحرائق خلال الشهر الفارط، عن وجود شبهة قوية لمخطط لإثارة القلاقل، حيث أكدت مصادر المحور اليومي ، أن أغلب الحرائق كانت مرتبطة ببعضها واندلعت في الوقت نفسه، مما يزيد من الشبهات حول تورط جهات في هذه الكارثة.

أضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الوطني تحقق مع موقوفين يشتبه في صلتهم بإشعال فتيل الحرائق عبر العديد من الولايات لتأزيم الوضع وإثارة القلاقل، خاصة أن العديد من الحرائق مست مناطق آهلة بالسكان وأتت على العديد من المنازل والأراضي الفلاحية والثروات الحيوانية للعديد منهم، وتأتي نتائج التحقيقات، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من توقيف بعض المشتبه فيهم في افتعال الحرائق عبر بعض ولايات الوطن، وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، عن جود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الأخيرة، في وقت سجل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية، وقال بدوي في هذا الصدد من ولاية بجاية، إن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع هذه الحرائق، وأشار إلى توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتقديمهم أمام العدالة، علما أن الوزير كان أكد من ولاية الطارف لدى معاينته للأضرار هناك، توقيف العديد من الأشخاص الذي تسببوا في اندلاع الحرائق التي تعرفها بعض الولايات، أضاف خلال وقوفه ببلدية السوارخ على عملية إخماد حرائق الغابات من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع، تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن، وشدد على أن هؤلاء كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق وكل من تسبب فيها أمامه العدالة وقوة القانون ، موضحا أن عددا من هؤلاء الموقوفين تم تقديمهم للعدالة، مشيرا إلى توقيف 4 أشخاص في ولاية عنابة وآخرين في ولاية البويرة. كما أمر بدوي مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات بحماية الحظيرة الوطنية بالقالة والبوابة الحدودية الجزائرية التونسية، ودعاهم أيضا إلى التنسيق مع نظرائهم التونسيين بما يمكن من حماية الثورة الغابية في كلا البلدين، مذكرا بتسجيل ضحية واحدة بسبب الحرائق في ولاية بومرداس.