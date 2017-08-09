شريط الاخبار
ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016 دعاة ومشايخ الخارج ممنوعون بمخيمات الجزائريين تبون يلتقي الوزير الأول الفرنسي أثناء عطلته في باريس اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع مساهل يناقش فرص الاستثمار مع أمير الكويت لجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بمصلحة الولادة لمستشفى وهران 55 مليار دولار فاتورة الواردات نهاية 2017 رغم منع استيراد 36 منتوجا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد

النتائج الأولية لتحقيقات مصالح الدرك تخص 14 ولاية بالشمال

جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد

  09 أوت 2017 - 22:04   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد

 كشفت النتائج الأولية لتحقيقات مصالح الدرك الوطني على مستوى 14 ولاية بالوسط والشرق التي مستها الحرائق خلال الشهر الفارط، عن وجود شبهة قوية لمخطط لإثارة القلاقل، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي ، أن أغلب الحرائق كانت مرتبطة ببعضها واندلعت في الوقت نفسه، مما يزيد من الشبهات حول تورط جهات في هذه الكارثة.

 

أضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الوطني تحقق مع موقوفين يشتبه في صلتهم بإشعال فتيل الحرائق عبر العديد من الولايات لتأزيم الوضع وإثارة القلاقل، خاصة أن العديد من الحرائق مست مناطق آهلة بالسكان وأتت على العديد من المنازل والأراضي الفلاحية والثروات الحيوانية للعديد منهم، وتأتي نتائج التحقيقات، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من توقيف بعض المشتبه فيهم في افتعال الحرائق عبر بعض ولايات الوطن، وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، عن جود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الأخيرة، في وقت سجل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية، وقال بدوي في هذا الصدد من ولاية بجاية، إن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع هذه الحرائق، وأشار إلى توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتقديمهم أمام العدالة، علما أن الوزير كان أكد من ولاية الطارف لدى معاينته للأضرار هناك، توقيف العديد من الأشخاص الذي تسببوا في اندلاع الحرائق التي تعرفها بعض الولايات، أضاف خلال وقوفه ببلدية السوارخ على عملية إخماد حرائق الغابات من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات،  هذه الحرائق سببها الرئيسي الحرارة غير العادية، لكن يوجد بعض المجرمين الذين استعملوا كل الوسائل لتأزيم الوضع، تم توقيف عدد منهم بناء على تحقيقات مختلف مصالح الأمن، وشدد على أن هؤلاء  كانوا سببا في اندلاع بعض الحرائق وكل من تسبب فيها أمامه العدالة وقوة القانون ، موضحا أن عددا من هؤلاء الموقوفين تم  تقديمهم للعدالة، مشيرا إلى توقيف 4 أشخاص في ولاية عنابة وآخرين في ولاية البويرة. كما أمر بدوي مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات بحماية الحظيرة الوطنية بالقالة والبوابة الحدودية الجزائرية التونسية، ودعاهم أيضا إلى التنسيق مع نظرائهم التونسيين بما يمكن من حماية الثورة الغابية في كلا البلدين، مذكرا بتسجيل ضحية واحدة بسبب الحرائق في ولاية بومرداس.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات