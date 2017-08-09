حملة الحكومة لإعادة بعث المشاريع ترى النور

هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة

ألغت العديدمن الهيئات العمومية الكبرى عقودها التي تربطها ببعض المقاولات وسحبت منها المشاريع، بسبب تأخرها في إنجاز الأعمال الموكلة إليها، حيث أكدت مصادر لـ المحور اليومي ، أن هذه الهيئات شرعت في تطبيق إجراءات الحكومة بالتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع أو سحبها من الشركات المنجزة التي فشلت في تسييرها.

أسقطت العديد من الوزارات اتفاقاتها مع مقاولات فشلت في تسليم مشاريع في وقتها المحدد، بعد تأخر وصل إلى سنوات، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي ، أن تعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون، بدأت بالظهور على أرض الواقع، بعد توجيه سلسلة إعذارات بضرورة إعادة بعث الورشات المتوقفة التي منحت 8 أيام إلى بعضها أو سحبها، خاصة أن نسب الإنجاز لم تتجاوز في بعض المشاريع 14 بالمائة، رغم قرب نهاية المهلة المحددة في المناقصة، ويواجه العديد من رجال الأعمال منذ جلوس تبون على كرسي رئاسة قصر الدكتور سعدان العديد من المشاكل، حيث تلقوا إعذارات من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل ووزارة الموارد المائية، من أجل إتمام إنجاز مشاريعهم المتوقفة في أجل أقصاه 60 يوما، وفي سياق متصل، أمرت الحكومة جميع ولاة الجمهورية بتزويدها بتقارير عن مختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز في مختلف المجالات والشركات التي فازت بمناقصات إنجازها، ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد المقاولات الخاصة المخالفة للقوانين والمتأخرة في تجسيد ما أوكل إليها من مشاريع، حيث تهدف أوامر الحكومة بإعذار المقاولات المعنية المخالفة للقوانين والمتأخرة في إنجاز المشاريع التي أوكلت لها في مختلف القطاعات، إلى مباشرة الأشغال المتأخرة في الورشات التي تديرها لوحدها أو بالشراكة مع مؤسسات عمومية وحتى أجنبية، وتشمل المشاريع مجال السكن والموارد المائية والأشغال العمومية وغيرها، وهي قطاعات حساسة يريد الجهاز التنفيذي الجديد الدفع بوتيرة إنجاز المشاريع فيها، عكس سابقه الذي اتضح أنه سجل تساهلا في هذا السياق، الأمر الذي انجر عنه عدد معتبر من المشاريع المتأخرة، رغم انتهاء أو قرب انتهاء المهل الممنوحة للمشرفين على إنجازها.