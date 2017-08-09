الدوحة تتعامل بمكيالين مع السلطات الجزائرية

قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة

أقصت قطر الجزائر من إجراءات التأشيرة التي أقرتها لمواطني 80 دولة، وأبانت هذه الخطوة تعامل الدوحة مع السلطات في الجزائر بمكيالين بالرغم من أن موقف هذه الأخيرة من الأزمة الخليجية دعا للحوار والتعقل، وكان الوزير مساهل من بين أوائل الدبلوماسيتين الذين ناقش معها وزير الخارجية القطري مستجدات الملف مباشرة بعد انفجاره.

قرّرت السلطات القطرية، أمس، إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة الدخول إلى بلادها، بهدف إعطاء دفعة للسياحة، في ظل الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية وحلفائها، في وقت لم يشمل فيه القرار دول المغرب الكبير، كالجزائر وتونس والمغرب وغيرها. نشرت هيئة السياحة القطرية قائمة الدول المعنية بالإعفاء مقسمة إلى قسمين، حيث تضم الأولى 47 دولة، ويمكن لمواطنيها دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى قطر، ويمكن استخدامها لعدة زيارات، ويتعلق الأمر هنا بكل من أندورا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بوليفيا، البرازيل، بروناي، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، جورجيا، غيانا، هونغ كونغ، الهند، أندونيسيا، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، جزر المالديف، المكسيك، مولدافيا، موناكو، نيوزيلندا، بنما، باراغواي، بيرو، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، سورينام، تايلاند، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، الفاتيكان، فنزويلا، أما القائمة الثانية فتتضمن 33 دولة، يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوم ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق في البقاء في قطر لمدة 90 يوما، ونجد هنا كلا من النمسا، الباهاما، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وتركيا. للإشارة، جاء هذا القرار في إطار الخدمة الجديدة التي أطلقتها الدوحة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر، والدفع بقطاع السياحة المزدهر لديها، في ظل الحصار الخليجي المصري المفروض عليها منذ