شريط الاخبار
ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016 دعاة ومشايخ الخارج ممنوعون بمخيمات الجزائريين تبون يلتقي الوزير الأول الفرنسي أثناء عطلته في باريس اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع مساهل يناقش فرص الاستثمار مع أمير الكويت لجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بمصلحة الولادة لمستشفى وهران 55 مليار دولار فاتورة الواردات نهاية 2017 رغم منع استيراد 36 منتوجا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة

الدوحة تتعامل بمكيالين مع السلطات الجزائرية

قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة

  09 أوت 2017 - 22:05   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة

  أقصت قطر الجزائر من إجراءات التأشيرة التي أقرتها لمواطني 80 دولة، وأبانت هذه الخطوة تعامل الدوحة مع السلطات في الجزائر بمكيالين بالرغم من أن موقف هذه الأخيرة من الأزمة الخليجية دعا للحوار والتعقل، وكان الوزير مساهل من بين أوائل الدبلوماسيتين الذين ناقش معها وزير الخارجية القطري مستجدات الملف مباشرة بعد انفجاره.

 

قرّرت السلطات القطرية، أمس، إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة الدخول إلى بلادها، بهدف إعطاء دفعة للسياحة، في ظل الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية وحلفائها، في وقت لم يشمل فيه القرار دول المغرب الكبير، كالجزائر وتونس والمغرب وغيرها. نشرت هيئة السياحة القطرية قائمة الدول المعنية بالإعفاء مقسمة إلى قسمين، حيث تضم الأولى 47 دولة، ويمكن لمواطنيها دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى قطر، ويمكن استخدامها لعدة زيارات، ويتعلق الأمر هنا بكل من أندورا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بوليفيا، البرازيل، بروناي، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، جورجيا، غيانا، هونغ كونغ، الهند، أندونيسيا، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، جزر المالديف، المكسيك، مولدافيا، موناكو، نيوزيلندا، بنما، باراغواي، بيرو، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، سورينام، تايلاند، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، الفاتيكان، فنزويلا، أما القائمة الثانية فتتضمن 33 دولة، يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوم ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق في البقاء في قطر لمدة 90 يوما، ونجد هنا كلا  من النمسا، الباهاما، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وتركيا. للإشارة، جاء هذا القرار في إطار الخدمة الجديدة التي أطلقتها الدوحة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر، والدفع بقطاع السياحة المزدهر لديها، في ظل الحصار الخليجي المصري المفروض عليها منذ 

زين الدين.  ز

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات