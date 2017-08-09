شملت العلاقات الثنائية وتجربة المصالحة وأزمات المنطقة

ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق

غاب ملف المساجين الجزائريين الموجودين في العراق، عن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، ولم يتطرق حسبما كشفت عنه بيانات الخارجية، مع المسؤولين السامين الذي التقاهم إلى الموضوع.

ناقش الوزير مساهل خلال استقباله ببغداد من طرف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق وسبل تعزيزها في جميع الميادين، وأشار بيان الخارجية إلى أن الطرفين استعرضا أيضا التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، والتي تتطلب توحيد الصفوف وتجنيد مجهوداتنا من أجل تجاوزها، إضافة إلى تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا المصالحة الوطنية، حيث قال مساهل إن مثل هذه المقاربات تصون وحدة وسيادة الدول والشعوب، معربا عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها مع الشعب العراقي الشقيق، من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، دون أن يذكر المصدر أن الطرفين تطرقا إلى ملف المساجين الجزائريين القابعين في السجون العراقية منذ سنوات. كذلك الأمر بالنسبة للقاء مساهل برئيس مجلس نواب جمهورية العراق سليم الجبوري، حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق وسبل ووسائل تعزيزها، وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن اللقاء سمح كذلك بالتطرق إلى الوضع في العالم العربي وضرورة تحبيذ حل الأزمات التي تهز البلدان العربية، عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية وكذلك المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأبرز مساهل الذي وصل إلى العراق أول أمس، قادما من الأردن في إطار جولة يقوم بها في العالم العربي بأمر من الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد، أهمية الحوار والدور الذي تلعبه المصالحة الوطنية في الحفاظ على وحدة وسيادة شعوبنا ، موضحا أن هذه المقاربة تشكل السبيل الأمثل للقضاء على الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف، وخلال لقاء مساهل بنظيره العراقي ببغداد إبراهيم الجعفري من ملف المساجين الجزائريين التي تطالب عائلاتهم في الجزائر بإطلاق سراحهم، حيث قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن الطرفين استعرضا وضعية العلاقات الثنائية، كما تباحث حول بعض المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على ضرورة تشجيع الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية للأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، علما أن مساهل عرض التجربة الجزائرية في هذا المجال، كما تطرق الوزيران العراقي والجزائري إلى وضعية جامعة الدول العربية، وشددا على ضرورة إصلاحها، بهدف تكييفها مع التحولات التي تعيشها المنطقة والعالم.