شريط الاخبار
ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق قطر تقصي الجزائر من إجراءات التأشيرة الجديدة الحكومة تأمر بوضع حد لانتشار واستعمال المفرقعات والألعاب النارية هيئات عمومية كبرى تشرع في سحب المشاريع من المقاولات المتأخرة جهات تقف وراء الحرائق لإثارة القلاقل والنيران اندلعت في وقت واحد دعوة لتطوير التبادل التجاري وتنويع الاستثمار بين البلدين مطالب بإعادة فتح أرضية التسجيلات الأولية على الموقع للطلبة الجدد لجنة عمل مختلطة لدراسة ملفات المستوردين لتحرير السلع المحجوزة بالموانئ الريـــــــــــــاضـــــــــــــــــة الجــــزائــرية تحـــــــتضــر! الإنتربول يطيح بـجزائريين ينتمون للخلافة الرقمية لداعش البنك المركزي يقر بانهيار جديد للدينار أمام العملات الأجنبية سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع مجمّعين تركيّين بوتفليقة يأمر بوقف حملة استهداف رجال الأعمال! التجاوزات وراء قرار غلق 60 مدرسة انطلاق الدورة التكوينية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف يوم 19 أوت تعويض 100 فلاح مؤمّن عبر 17 ولاية متضررة من الحرائق تنسيقية موظفي الصحة تندد بسجن القابلات في ولاية الجلفة الغنوشي مرحب به في الجزائر تأجيل الإعلان عن نتائج توجيه الطلبة الجدد إلى يوم السبت مصرع 05 أشخاص.. 08 مفقودين وتضرر 18 منزلا بتمنراست النائبة البرلمانية السابقة سليمة عثماني أمام العدالة ولد عباس يمهل مترشحي الأفلان للمحليات 48 ساعة لتقديم ملفات الترشح قايد صالح يشيد بقوة الجيش ويؤكد بلوغه منزلة الجيوش القوية بوتفليقة يوقّع على ستة مراسيم الأفافاس يتسرع في مناقشة قانوني البلدية والولاية مافيا الرمال تكبّد الجزائر خسائر اقتصادية فادحة مقابلة للالتحاق بتخصص ال أم دي إمامة وإرشاد ديني تضـــــارب أرقـــــام خسائــــر الحرائــــق بيــــن مؤسســـــات الــــــــــــــــــــــدولة! وزارة السكن تخيّر المستفيدين من سكنات السوسيال بين دفع المستحقات أو الطرد حل مجلس إدارة شبيبة القبائل تمهيدا لرحيل حناشي انطلاق المرحلة الثانية للتسجيلات الجامعية ونتائج التوجيهات يوم 11 أوت توقيف جزائري مغترب بتركيا تورط في تزوير النقود قايد صالح يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من الهياكل الجديدة 107 مليار أورو قيمة الأسلحة الفرنسية التي اقتناها الجيش خلال 2016 دعاة ومشايخ الخارج ممنوعون بمخيمات الجزائريين تبون يلتقي الوزير الأول الفرنسي أثناء عطلته في باريس اكتشاف تسعة قنابل تقليدية الصنع مساهل يناقش فرص الاستثمار مع أمير الكويت لجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بمصلحة الولادة لمستشفى وهران 55 مليار دولار فاتورة الواردات نهاية 2017 رغم منع استيراد 36 منتوجا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق

شملت العلاقات الثنائية وتجربة المصالحة وأزمات المنطقة

ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق

  09 أوت 2017 - 22:06   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
ملف المساجين الجزائريين غائب عن زيارة مساهل للعراق

 غاب ملف المساجين الجزائريين الموجودين في العراق، عن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أول أمس، ولم يتطرق حسبما كشفت عنه بيانات الخارجية، مع المسؤولين السامين الذي التقاهم إلى الموضوع.

 

ناقش الوزير مساهل خلال استقباله ببغداد من طرف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق وسبل تعزيزها في جميع الميادين، وأشار بيان الخارجية إلى أن الطرفين استعرضا أيضا التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية، والتي تتطلب توحيد الصفوف وتجنيد مجهوداتنا من أجل تجاوزها، إضافة إلى تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وكذا المصالحة الوطنية، حيث قال مساهل إن مثل هذه المقاربات تصون وحدة وسيادة الدول والشعوب، معربا عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها مع الشعب العراقي الشقيق، من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، دون أن يذكر المصدر أن الطرفين تطرقا إلى ملف المساجين الجزائريين القابعين في السجون العراقية منذ سنوات. كذلك الأمر بالنسبة للقاء مساهل برئيس مجلس نواب جمهورية العراق سليم الجبوري، حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والعراق وسبل ووسائل تعزيزها، وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن اللقاء سمح كذلك بالتطرق إلى  الوضع في العالم العربي وضرورة تحبيذ حل الأزمات التي تهز البلدان العربية، عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية وكذلك المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأبرز مساهل الذي وصل إلى العراق أول أمس، قادما من الأردن في إطار جولة يقوم بها في العالم العربي بأمر من الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد، أهمية الحوار والدور الذي تلعبه المصالحة الوطنية في الحفاظ على وحدة وسيادة شعوبنا ، موضحا أن هذه المقاربة تشكل  السبيل الأمثل للقضاء على الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف،  وخلال لقاء مساهل بنظيره العراقي ببغداد إبراهيم الجعفري من ملف المساجين الجزائريين التي تطالب عائلاتهم في الجزائر بإطلاق سراحهم، حيث قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن الطرفين استعرضا وضعية العلاقات الثنائية، كما تباحث حول بعض المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على ضرورة تشجيع الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية للأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، علما أن مساهل عرض التجربة الجزائرية في هذا المجال، كما تطرق الوزيران العراقي والجزائري إلى وضعية جامعة الدول العربية، وشددا على ضرورة إصلاحها، بهدف تكييفها مع التحولات التي تعيشها المنطقة والعالم.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات