تابع مجريات تمرين رمي بالصواريخ سطح-سطح

قايد صالح يشرف على المناورات البحرية الرادع بوهران

وقف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، على مدى الجاهزية العملياتية للقوات البحرية بالواجهة الغربية لوهران، في إقليم الناحية العسكرية الثالثة، وأشرف على مناورات بحرية بمضلع الرمي للقوات ذاتها، بعثت برسالة تفيد بأن القوات المسلحة ستكون بالمرصاد لأي طارئ.

تابع الفريق قايد صالح رفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، بالواجهة البحرية الغربية لوهران، مجريات تمرين رمي بالصواريخ سطح-سطح ، نُفذت من قبل طاقم السفينة الفرقاطة الرادع ، وهي السفينة التي تعززت بها القوات البحرية سنة 2016، في إطار برنامج تحديث وتطوير وعصرنة أسطولها البحري، وجاء الدور على المناورات البحرية، بعد سلسلة تمارين أشرف عليها الفريق أحمد قايد صالح بالنواحي العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، اطلع من خلالها على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود مع تونس وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، آخرها تمرين بياني مركب بالذخيرة الحية مجد 2017 ، الذي ينفذ في ظروف قريبة من الواقع بمشاركة وحدات برية وجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، وبعث برسالة واضحة مفادها أن عناصر الجيش ستكون بالمرصاد لأي طارئ قادم من وراء الحدود، وتهدف مثل هذه التمارين إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة إليها بالدقة المطلوبة، وكان قايد صالح، قال إن أسلم طريقة وأرقى نهج وأوفى سبيل للمحافظة على الجاهزية العملياتية والاستعداد القتالي، إلى جانب التحيين المتواصل لبرامج التحضير القتالي والتكييف الملائم لمضامينها، وفقا لما تستوجبه متطلبات الأداء الأمثل للمهام الموكلة، هو إجراء مثل هذه التمارين التكتيكية الاختبارية القريبة من الواقع وبالرمايات الحقيقية. يشار إلى أن الفريق قايد صالح، أشرف على تدشين السفينة الغراب رايس حسان باربيار ، التي تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين الرائدة في هذا المجال، كما قام بتفتيش مختلف أقسامها واستمع إلى شروحات وافية حول هذا المكسب الهام الذي تدعمت به قواتنا البحرية، في إطار زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها، منذ الإثنين، إلى الناحية العسكرية الثانية، التي دشن فيها وحدات ومرافق هامة، في إطار استراتيجية تدعيم قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.