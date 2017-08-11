حجز أكثر من 3100 وحدة من المشروبات الكحولية بعين الدفلى

تمكنت قوات الشرطة بولاية عين الدفلى، من توقيف مروجين للمشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية، مع حجز كمية 3101 وحدة من مختلف الأنواع ولأحجام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 15200,00 دج من عائدات الترويج، جاءت حيثيات العملية على اثر معلومات تحصلت عليها عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بخميس مليانة، مفادها حيازة أحد الأشخاص كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بدون ترخيص بمقر إقامته، على الفور تم الحصول على إذن بالتفتيش تم من خلاله حجز 3101 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام إضافة الى مبلغ مالي قدره 15200,00 دج يعتبر من عائدات الترويج، كما تمكنت ذات العناصر من توقيف شريكا المعني بعين المكان، فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه العملية، فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.

م. إ. طوبالي