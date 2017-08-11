بوتفليقة يؤكد للرئيس التشادي التزامه بترقية مصالح إفريقيا"

أكّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، لنظيره التشادي، إدريس ديبي إتنو، "إلتزامه بمواصلة الجهود المشتركة من أجل ترقية مصالح إفريقيا عامة ومنطقة الساحل خاصة، على مختلف أصعدة التنمية والإندماج وكذا السلم والأمن والإستقرار".

أعرب الرئيس بوتفليقة في برقية تهنئة أرسلها إلى "ديبي" بمناسبة إحتفال بلاده بعيدها الوطني، عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وأكد الرئيس بوتفليقة، أنّ إحتفال جمهورية تشاد بعيدها الوطني مناسبة طيبة إغتنمها ليوجه باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بالتهاني الحارة مشفوعة بخالص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والإزدهار للشعب التشادي الشقيق.

وأضاف رئيس الجمهورية: "أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعبر لكم عن إرتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، وأؤكد لكم استعدادي لبذل ما وسعني بذله في سبيل خدمة مصلحة شعبينا الشقيقين.