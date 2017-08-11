المناورات والتمارين التكتيكية تُجسد برنامج التحضير القتالي ميدانيا

قالت مؤسسة الجيش إن المناورات والتمارين التكتيكية المنفذة طيلة السنة التدريبية، تجسد برنامج التحضير القتالي ميدانيا وبنجاح، من حيث تقييم العمل المتواصل الذي تقوم به الوحدات المختلفة، وكذا تحكم الأفراد في العتاد المتوفر.

وأكد ذات الهيئة في آخر عدد من مجلتها الشهرية أن مما يترجم النجاح في إيجاد أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين مسعى حيازة عتاد عصري ومتطور وبين تكوين وتحضير العنصر البشري الماهر والكفؤ، والذي يتقن استخدام واستعمال هذه الأسلحة بكيفية فعالة وصحيحة، حيث أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، في كلمة ألقها خلال زيارته الأخيرة إلى الناحية العسكرية الرابعة، "أنه لم يمل اطلاقا من التذكير وإعادة التذكير بأهمية وحتمية تحسين مستوى التكوين والتحضير القتالي بما يكفل لقواتنا المسلحة بكافة مكوناتها، بلوغ المراتب التي تليق بتاريخ الأسلاف الصناديد من أجل بناء جيش التحرير الوطني، الذين أفنوا شبابهم وفدوا وطنهم بأغلى ما يملكون، ومنحوا لمعاني الواجب الوطني مدلولاته الحقيقية، وأضاف بخصوص الإنجازات المحققة أنها ستزيده إصرارا على إصرار، من أجل قطع أشواط مديدة أخرة تفتح أمامه أبواب تليق بجيش يدافع عن الجزائر".