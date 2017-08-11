تـــوقيف أكثر من 18 شخصا متلبسا بإحراق الغابــات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الجمعة بتمنراست أن عدد الموقوفين "المتلبسين في حرائق الغابات المفتعلة تجاوز 18 شخصا" على مستوى الولايات المعنية .

وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل خصصت لتقييم واقع التنمية على مستوى الولاية المنتدبة لعين قزام أن "مصالح الأمن وفي مقدمتهم مصالح الدرك الوطني أوقفت أكثر من 18 شخصا متلبسا بافتعال حرائق الغابات على مستوى الولايات المعنية ".

وبعد ان أوضح الوزير أن ثقافة التأمين في القطاع الفلاحي " لاتزال غائبة " ذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى" تعليمات صارمة" لتعويض ومرافقة المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعة سواء كانت حرائق أو فيضانات ، مبرزا أن التعويضات " ستكون في مستوى" حجم الخسائر المسجلة " لكن--كما قال-- " لن تكون هذه التعويضات إلا بعد تحقيقات ميدانية معمقة من قبل المصالح الأمنية.

وفيما يخص حجم خسائر الفيضانات التي مست مؤخرا بعض ولايات الجنوب, أبرز بدوي أن هناك " لجان تعمل في الميدان لتقييم خسائر هذه الفيضانات على مستو بلديات تمنراست وعين صالح وغيرها من بلديات الجنوب المتضررة " مشيرا أن هذه اللجنة ستنهي عملها في القريب العاجل بهدف " تحديد كل احتياجات السكان المتضررين ".