حـــرائق الغــابات تلتهـــم 17400 هكـــتار خــلال اسبوع

سجل خلال الفترة الممتدة بين 3 و 9 اوت لجاري ما لا يقل عن 383 حريقا للغابات اتت على مساحة اجمالية قدرت ب17400 هكتار حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للغابات الخميس.

واوضحت المديرية ذاتها ان 10704 هكتار من الغابات و 3466 هكتار من الاحراش و 3230 هكتار من الادغال قد اتت عليها النيران اي بمعدل 55 حريقا في اليوم و مساحة 45 هكتار للحريق الواحد.

واضاف المصدر ذاته ان الولايات الاكثر تضررا من حرائق الغابات هي بجاية ب5477 هكتار وبمجموع 184 حريقا متبوعة بولاية قالمة التي سجلت 5368 هكتارو مجموع 38 حريقا ثم سكيكدة ب4783 حريقا و مجموع 152 حريقا و تيزي وزو ب2722 هكتار و بمجموع 241 حريقا.

كما تتضمن قائمة الولايات العشر (10) المتضررة من حرائق الغابات خلال نفس الفترة كل من ولايات عنابة و الطارف و المدية و جيجل و سطيف و عين الدفلى.

واشارت المديرية العامة للغابات في هذا الصدد الى ان جهاز الوقاية و المكافحة الذي تم وضعه منذ الفاتح من شهر يونيو 2017 سيبقى ساريا الى غاية نهاية الحملة المحددة في 31 اكتوبر من هذه السنة.

اما في اطار حملة الوقاية و مكافحة حرائق الغابات فان المديرية العامة للغابات توجه نداء للمواطنين من اجل التحلي بمزيد من اليقظة.

واضاف البيان ذاته انه "بالنظر الى الاخطار المستمرة خلال هذه الفترة فانه يرجى من المواطنين سيما القاطنين بجوار الغابات التحلي بمزيد من اليقظة و تقديم يد المساعدة من حيث الانذار و الوقاية".

وخلص المصدر ذاته في الاخير الى انه مقارنة بنفس الفترة الممتدة من 03 الى 09 أوت من سنة 2016 فقد تم تسجيل 1925 حريقا اتت على مساحة اجمالية تقدر ب30033 هكتار منها 15104 هكتار من الغابات و 7553 هكتار من الاحراش و 7376 هكتار من الادغال اي بمعدل 28 حريقا في اليوم و مساحة 16 هكتار للحريق.