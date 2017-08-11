بدوي أكد على تعويض جميع المتضررين من الحرائق والفيضانات

توقيف 18 شخصا تسببوا في اضرام النيران بعدة ولايات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن توقيف مصالح الأمن لـ 18 شخصا متهما بإضرام النيران مؤخرا في غابات بعدة ولايات، ما أسفر عن إتلاف 14 ألف هكتار من الثروة الغابية ووفاة العديد من الأشخاص حرقا.

قال بدوي، إن مصالح الأمن تمكنت -لحد الآن- من توقيف 18 شخصا متهما بإشعال الحرائق، والتحقيقات لا تزال متواصلة، مطمئنا على هامش اليوم الثاني من زيارته إلى تمنراست، المواطنين المتضررين، بأن الحكومة ستقوم بتعويضهم عن تلك الخسائر، فور انتهاء اللجان الولائية من عمليات الإحصاء التي تتم بالتنسيق مع مصالح الأمن بغية تحديد المتضررين الحقيقيين، مشددا أن الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بمن فيهم المتضررون من الأمطار الأخيرة التي مست ولايات الجنوب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قائلا أن الأمطار الموسمية التي مست بعض مناطق الجنوب خلفت «أضرارا مادية وبشرية».

إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية حفاظا على أمن الجزائر

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها، مشيرا أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت اجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في اراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية»، مضيفا «سنواصل ذلك بأكثر صرامة»، موضحا أن جزائريين متورطون في هذه الجماعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي»، وأكد بدوي أن «كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا»، مشيرا إلى أن ذلك «يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى» قائلا أن الجزائر «ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، للمحافظة على أمن واستقرار الحدود».

نحو ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة وقانون جديدة للقضاء على «المركزية»

في حديثه عن الولايات المنتدبة، أكد الوزير أن مصالحه ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية عديد من الإجراءات القانونية بهدف اعتماد لامركزية حقيقية في اتخاذ القرارات على مستوى الولايات المنتدبة، قائلا أن استحداثها أدى على تحسن الإطار المعيشي للمواطن وكذا تحسن مجالات التنمية بهذه المناطق، مشيرا أن هناك العديد من العراقيل التي تعترض هذه الولايات وترتبط أساسا باستمرار ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها، مؤكدا أن الولايات المنتدبة الآن في مرحلة انتقالية وسترقى الى ولايات كاملة بناء على تقييم قامت به الوزارة مؤكدا أن الهدف الحقيقي من خلق هذا النوع من الولايات هو تقريب المواطن من مختلف المصالح الادارية وكذا خلق حركية تنموية واستثمارية، داعيا مسؤولي ومنتخبي هذه الولايات الى ضرورة خلق حركية اقتصادية واستثمارية اعتمادا على الطاقات الطبيعية والموارد البشرية التي تزخر بها خاصة فئة الشباب.

أسامة سبع