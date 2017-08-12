الداخلية تعلن عن اجراءات استعجالية لحماية الأئمة من الاعتداءات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، عن "إجراءات آنية لحماية الأئمة من الإعتداءات".

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن إسداء "أوامر مستعجلة للسيدات والسادة الولاة، ومصالح الأمن الوطني قصد ضمان أمن وسكينة أئمتنا، وتوفير كل الحماية لهم، والظروف المواتية من أجل ممارسة مهامهم النبيلة".

وركّز البيان ذاته على أنّ "الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأئمة أفعال معزولة"، وأبرزت الداخلية أنها "واعية بالانشغالات الأخيرة لأئمتنا بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم، والتي تبقى معزولة".





