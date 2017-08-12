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ولد عباس...الأفلان يدعم تبون ولا سلطة موازية في الجزائر

  12 أوت 2017 - 15:22   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
ولد عباس...الأفلان يدعم تبون ولا سلطة موازية في الجزائر

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم السبت، تؤكيده دعم "الأفلان" لحكومة تبون مادامت تحظى بثقة رئيس الجمهورية، مشددا على أن عبد العزيز بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للبلاد ولا وجود لسلطة موازية.
أكد ولد عباس خلال ندوة عقدها بمقر الحزب على هامش اجتماعه بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب، أنه لن يناقش أو يحلل ما قاله رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم الفعلي وصاحب القرار، ومطلع على كل الملفات، وأضاف أن الحزب العتيد يدعم حكومة تبون التي لا تزال محل ثقة الرئيس، ومعتبرا ما حدث في الآونة الأخيرة مجرد زوبعة في فنجان.
وعن علاقته بالأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، قال ولد عباس إنها علاقات طيبة مشيرا إلى أن القاسم المشترك بينهما هو دعمهما لرئيس الجمهورية، مضيفا أن حزب جبهة التحرير الوطني منفتح على كل التشكيلات السياسية الأخرى.
من جهة أخرى أبدى ولد عباس دعمه لوزير الصحة مختار حسبلاوي، مؤكدا انه لا يتحمل وحده ما حدث للحامل المتوفية رفقة جنينها في الجلفة، مضيفا ان قطاع الصحة في الجزائر يعاني منذ سنوات.

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