بهدف بيعها أو تحويلها إلى معارفهم

موظفون يسرقون دفاتر الحجاج بالولايات!

سُرقت دفاتر الحجاج ببعض ولايات الوطن، حيث لم تُسلم إلى فائزين في القرعة من طرف القائمين على العملية بالدوائر أو مديريات التنظيم، مستغلين كبر سن الجزائريين المتوجهين إلى أداء الحج وعدم معرفتهم بالإجراءات الإدارية في هذا الصدد، قصد بيعها أو تحويلها لفائدة أشخاص آخرين وتمكينهم من أداء الركن الخامس من الإسلام.

واجه الديوان الوطني للحج والعمرة مع انطلاق أولى رحلات الحج هذا الموسم، مشكلة عدم منح دفاتر الحج إلى بعض الجزائريين المتوجهين إلى البقاع المقدسة على مستوى الدوائر ومديريات التنظيم في الولايات، حيث تقدم في أول رحلة يوم 6 أوت، حاج من تيسمسيلت من مكتب الديوان في صالة الحجاج بمطار هواري بومدين الدولي لاستكمال إجراءات ركوب الطائرة المتوجهة إلى المدينة المنورة، وبعد استرجاع جواز سفره وتذكرة الطائرة والعبور على المصالح الصحية، اتضح أنه لا يحوز على دفتر الحج الذي يمنح له على مستوى الإدارات سالف ذكرها، وبعد البحث تبين أنه لم يقدم له من طرف الهيئة المعنية، حيث يكون حوّل إلى شخص آخر أو بيع مقابل مبلغ مالي، ولدى استفسارنا عن كيفية تمكن الحاج المعني من دفع التكاليف ببنك الجزائر والحجز على الطائرة، قال علي شعباني مدير العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة لـ «المحور اليومي»، إن الدفتر يعد بمثابة دليل على فوز الحاج في القرعة، إلا أن شهادة النجاح التي تمنح للمعنيين ببلديات إقامتهم تمكنهم من القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الرحلة. حالة أخرى تمثلت في تقدم حاجة من ولاية بجاية إلى مقر الديوان، بعد أن لاحظت غياب دفتر الحج لديها، وبعد الاتصال بمصالح الولاية المعنية تبين أنها لم تقم بسحبه على مستواها، لتتوجه إلى الجهات المعنية قصد استرجاع دفترها، في وقت تبقى حالات أخرى في طي الكتمان، خاصة أن شهادة النجاح في قرعة الحج تمكن المعنيين من القيام بإجراءات هذه الرحلة دون أي إشكال حسب مصالح الديوان. من جهة أخرى، يبدأ الحجاج الجزائريون اللذين تنقلوا في أولى الرحلات نحو المدينة المنورة وتجاوز عددهم حتى الخميس الماضي 3 آلاف حاج، في التنقل إلى مكة خلال الساعات القليلة القادمة، في وقت يتواصل فيه آخرون في التدفق على المدينة من مطارات الإقلاع الخمس في الجزائر، على أن تحط الرحلات التي تقلع بعد أيام مباشرة بمكة لإتمام الحج ومن ثمة التنقل إلى المدينة المنورة، للمكوث أياما فيها والعودة إلى الجزائر في الرحلات التي تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وتستكمل في نهايته.

زين الدين زديغة