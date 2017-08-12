محاولات فرارهم نحو عين الدفلى وتيبازة مكنت من القضاء عليهم

قوات الجيش والحرائق تخرج بقايا الإرهابيين من منطقة القبائل

عاشت بقايا التنظيمات الإرهابية بمنطقة القبائل خلال الشهر الأخير، الجحيم بسبب التضييق الكبير عليهم من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي من جهة والحرائق التي أتت على العديد من الغابات التي يحتمون بها ما دفع بهم إلى محاولة الفرار نحو الجهة الغربية على غرار غابات تيبازة وعين الدفلى اين تمكنت قوات الجيش من القضاء على 13 إرهابيا وحجز كميات من الأسلحة والمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة المتفجرات.

أرغمت الحرائق الكبيرة التي عرفتها العديد من الغابات عبر مختلف الولايات فلول الإرهاب المختبئين في غابات تيزي وزو، بجاية وجيجل إلى البحث عن مناطق جديدة للاحتماء من عمليات التمشيط الكبيرة التي أطلقتها قوات الجيش بالموازاة مع تدخلها لإطفاء نيران الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات، حيث حاولت هذه الجماعات الإرهابية الوصول إلى غابات عين الدفلى وتيبازة التي منيت فيها بهزائم من طرف قوات الجيش التي قضت على 8 إرهابيين بشرشال خلال عملية واحدة، كما تسببت الحرائق في تدمير العديد من «كازمات» بقايا الإرهاب التي يتخذونها كمخابئ ومراكز لتجميع المؤونة، إضافة إلى فرار بقايا الجماعات الارهابية نحو بعض القرى النائية والمدن هربا من الاختناقات والاحتراق. وقالت مصادر متطابقة إن قوات الجيش الشعبي الوطني تمكنت خلال الشهر الماضي عقب عملية تمشيط لغابات وأحراش بولايات خنشلة، بجاية وتيزي وزو من العثور على مخابئ سرية كان يستعملها الإرهابيون للتحصن بها إضافة إلى العثور على كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة الحية، إلى جانب كميات هامة من المواد الغذائية، الأدوية، الأفرشة والأغطية، مشيرة أن ذات المصالح باشرت حملة تمشيط واسعة النطاق لتعقب أثر الجماعات الإرهابية التي يُعتقد أنها لا تزال تنشط وتتحصن في الغابات الكثيفة للشرق الجزائري. في سياق متصل، تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي لإخماد الحرائق التي حاصرت قرى ومداشر عبر العديد من الولايات على غرار تيزي وزو، البليدة، المدية، تلمسان، غليزان وجيجل، حيث تم إجلاء المواطنين المتضررين، وأتت الحرائق على مئات الهكتارات من الغابات، الأحراش والأدغال، وحاصرت النيران بيوت السكان، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه «على إثر اندلاع حرائق في العديد من الغابات في مناطق متفرقة من الوطن، نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، لمد يد العون لمصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات، قصد إخماد النيران على مستوى كل من ولايات تيزي وزو، البليدة، المدية، تلمسان، غليزان وجيجل، وإجلاء القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق وتقديم الاسعافات الأولية لهم».

أسامة سبع