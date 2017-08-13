توقيف مهربين اثنين ببسكرة وحجز 40 قنطارا من التبغ

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من توقيف مهربين اثنين ببسكرة وحجز شاحنة محملة ب 40 قنطارا من التبغ، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 أوت 2017، مهربين ببسكرة في الناحية العسكرية الرابعة، وحجزت شاحنة محملة ب 40 قنطارا من التبغ.

وبكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية وورقلة وحاسي مسعود في الناحية العسكرية الرابعة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وفي تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري سلاح وتم ضبط أربع بنادق صيد وثلاث مسدسات آلية وبندقية صيد بحرية، وكذا كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات والبارود وأدوات حشو الخراطيش وجهاز كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان في الناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و42,4 كيلوغرام.