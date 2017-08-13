الافراج عن سجينين جزائريين في العراق

أطلقت السلطات العراقية جزائريين اثنين كانا معتقلين في سجونها، بعد أن دخلا التراب العراقي بطريقة غير شرعية عام 2003، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح الخارجية الجزائرية أن عملية إطلاق سراح السجينين الجزائريين اللذين تم اعتقالهما سنة 2003، تمت على إثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف، والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق في إطار جولته الى عدد من الدول العربية، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر في أقرب وقت، وأضاف نفس المصدر أن خمسة جزائريين آخرين لازالوا يقبعون في السجون العراقية بتهمة "الانتماء الى جماعات إرهابية".



