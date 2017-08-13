وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور التي سجلت في بعض المناطق من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به يوم الاحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غليزان بوفاة طفلين واصابة ثلاثة آخرين بجروح على اثر حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة وسيارة بالمدخل الغربي لبلدية جديوبة.

من جهة أخرى, سجلت مصالح الحماية المدنية حالتي (2) وفاة غرقا على مستوى الشواطئ بولاية سكيكدة, تتعلق الحالة الاولى بشخص يبلغ من العمر 30 سنة والثانية بمراهق يبلغ من العمر 18 سنة.

وعلى صعيد آخر, تدخل الجهاز الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية من أجل اخماد 4 حرائق غابات وحريقي ادغال.