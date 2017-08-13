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بعد أيام قليلة عن زيارة مساهل لبغداد

الإفراج عن معتقلين جزائريين في العراق

  13 أوت 2017 - 21:41   قرئ 108 مرة   0 تعليق   الحدث
الإفراج عن معتقلين جزائريين في العراق

 أطلقت السلطات العراقية سراح جزائريين اثنين كانا معتقلين في سجونها، بعد أن دخلا التراب العراقي بطريقة غير شرعية عام 2003، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.

 

أوضحت الخارجية الجزائرية، أن عملية إطلاق سراح السجينين الجزائريين اللذين تم اعتقالهما سنة 2003، تمت إثر الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الجزائرية بخصوص هذا الملف، والتي توجت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى العراق في إطار جولته في عدد من الدول العربية، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سفارة الجزائر بالعراق تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لترحيل السجينين إلى الجزائر في أقرب وقت، وأضاف المصدر نفسه، أن خمسة جزائريين آخرين ما زالوا يقبعون في السجون العراقية بتهمة  الانتماء إلى جماعات إرهابية .

فضلت الجزائر العمل سرا على هذا الملف، حيث لمحت الخارجية الجزائرية، إلى غياب هذا الأخير عن برنامج زيارة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الأسبوع الماضي للعراق، ولم تتطرق بيانات الخارجية التي تلت لقاءات الدبلوماسي الجزائري مع المسؤولين السامين الذي التقاهم للنقاش حول الموضوع، لأية تفاصيل عن الموضوع. سبق للجزائر أن تلقت ضمانات من كل الأطراف في العراق لإطلاق سراح الرعايا الجزائريين المسجونين بأراضيها، في وقت تعد القضية معقدة، نظرا إلى الوضع الأمني السائد في هذا البلد حاليا واستهدافه من طرف الإرهاب، وأوضح مصدر دبلوماسي جزائري لـ  المحور اليومي  في تصريح سابق، أن تحركات عائلات المعتقلين وما يسمى أيضا بـ  تنسيقية عائلات السجناء الجزائريين في العراق ، يمكن أن تؤول من طرف الممثلين الدبلوماسيين العراقيين بالجزائر في الاتجاه السلبي، الأمر الذي قد يدفع بالسلطات في بغداد إلى اتخاذ موقف أكبر تشددا، لهذا لا ترد الخارجية على هذا التشويش الذي تمارسه بعض الجمعيات والأبواق الإعلامية.

 زين الدين ز

 

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