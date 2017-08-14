11436 حاج جزائري متواجد في المدينة المنورة

لا تزال أفواج الحجاج الجزائريين تتوافد على المدينة المنورة، إذ بلغ عدد الوافدين 11436 حاج، فيما بدأت أفواج أخرى تغادر باتجاه مكة المكرمة بعد استيفاء حقهم من المبيت في المدينة المنورة لمدة ستة ليال، حسب ما أدلى به للصحافة مسؤول من الديوان الوطني للحج والعمرة.

فإجمال 41 رحلة مشتركة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية وصل إلى غاية اليوم الأحد 11436 حاج جزائري إلى المدينة المنورة وفق السيد احمد سليماني رئيس مركز المدينة المنورة.

وأشار من جانب آخر إلى نقل 3 رحلات أخرى اليوم الأحد إلى مكة المكرمة نحو 797 حاج بعدما نقل السبت 503 حاج ليصل العدد الإجمالي للمغادرين نحو 1300 حاج .

يذكر أنه من تاريخ 12 أغسطس بدأ الحجاج الجزائريون بمغادرة المدينة المنورة في اليوم السابع من قدومها إليها متجهين إلى مكة المكرمة، فيما ستنتهي عمليات الترحيل حسب السيد سليماني في حدود 17 أغسطس الجاري وهو أخر أجل لدخول الحجاج إلى المدينة المنورة، ماعدا رحلتين مميزتين ستدخلها لمدة يومين فقط.

مبرزا أنه ولأول مرة تمكن ديوان الوطني للحج والعمرة من الحصول على رحلتين بنظام إقامة في البقاع المقدسة لمدة 15 يوما بدل الفترة المعتادة وهي شهر وستستقبل هاتين الرحلتين في أخر الموسم الأول في المدينة المنورة لتقيم مدة يومين إلى ثلاث أيام وتغادر باتجاه مكة المكرمة.



