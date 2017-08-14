كشف مخبأين يحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدات تفجير

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بتيبازة/ن.ع.1 مخبأين يحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومنظاري ميدان بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وكميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد 13 أوت بتيبازة/ن.ع.1 مخبأين يحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومنظاري (02) ميدان اثنين وأجهزة إلكترونية وكميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية.وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4 مهربين اثنين وحجزت شاحنتين محملتين ب40,4 قنطار من التبغ.كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع محملة ب 1,65 طن من المواد الغذائية بعين قزام/ن.ع.6 وأخرى محملة ب1350 لتر من الوقود بتندوف/ن.ع.3.وبتلمسان/ن.ع.2 أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود خلال عمليتين منفصلتين تاجري مخدرات (02) وتم ضبط 242,4 كلغ من الكيف المعالج فيما أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة مهربين بتمنراست/ن.ع.6 وتم حجز سيارة و200غرام من المعدن الأصفر.وبكل من تلمسان والنعامة وبشار و أدرار و ورقلة تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة