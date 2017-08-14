توقيف 317 شخص تورطوا في قضايا إجرامية شهر جويلية ببومرداس

عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها خلال شهر جويلية 2017، ما مجموعه 241 قضية، تورط فيها 317 شخص، من بينهم 272 شخص ذكر بالغ، 24 من جنس أنثى، 13 قصر و 08 أشخاص أجانب، حيث تم إيداع 39 شخص رهن الحبس، فيما استفاد 29 آخرين من الاستدعاء المباشر ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية و البقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وتنوعت طبيعة قضايا الإجرام المعالجة من طرف أمن ولاية بومرداس خلال هذه الفترة ما بين جرائم المساس بالشيء العمومي الذي تورط فيها 46 شخصا وتم معالجة 34 قضية و117 قضية متعلقة بجرائم المساس بالأشخاص تورط فيها 119 شخصا بالغ من بينهم 21 امراة ، فيما بلغت عدد قضايا جرائم المعلوماتية قضية واحدة تورط فيها شخص بالغ ،في حين عولجت 3 قضايا في جرائم الإقتصاد والمالية تورط فيها 6 اشخاص بالغين ،أما عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات خلال نفس الشهر 21 قضية تم من خلالها حجز 102 غرام من المخدرات و667 قرص مهلوس وتوقيف 32 شخص بالغ ،أما جرائم المساس بالأموال والممتلكات فقد سجلت ذات المصالح خلال نفس الشهر 65 قضية تورط فيها 68 شخص.

ضاوية م