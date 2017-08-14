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إلى جانب حجز كميات من المواد المتفجرة ومعدات تفجير

الجيش يحجز ترسانة أسلحة حربية ويدمر مخابئ ببرج باجي مختار وتيبازة

  14 أوت 2017 - 21:09   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يحجز ترسانة أسلحة حربية ويدمر مخابئ ببرج باجي مختار وتيبازة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، من حجز ترسانة من الأسلحة الحربية والخفيفة وكذا القنابل تقليدية الصنع، حيث اكتشفت مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة بالناحية العسكرية السادسة في برج باجي مختار، قدرت بـ 40 قطعة، ودمرت مخبأين يحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومنظاري ميدان وأجهزة إلكترونية وكميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية بتيبازة.

 

جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه  إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة أول أمس، كشفت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، عن المخبأ المذكور الذي احتوى على أربعين قطعة سلاح، فضلا عن الذخيرة، كما تم حجز قاذفين صاروخيين من نوع   ، RPG-2و4 رشاشات من نوع   ، PKTرشاشين من نوعFMPK،4    رشاشات من نوعRPK،14    مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 7 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و7 بنادق تكرارية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات ، في حين تمكنت مفارز للجيش، من اكتشاف وتدمير مخبأين بتيبازة، حيث أكد بيان الجيش أنه  في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطي الشعبي بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، عن مخبأين يحتويان على 18 قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومنظاري ميدان وأجهزة إلكترونية وكميات معتبرة من المواد الغذائية والصيدلانية . من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي وبسكرة مهربين وحجزت شاحنتين محملتين بـ 40,4 قنطارا من التبغ، كما حجزت مفارز للجيش الوطي الشعبي، مركبة رباعية الدفع محملة بـ 1,65 طن من المواد الغذائية بعين قزام وأخرى مُحملة بـ 1350 لتر من الوقود بتندوف، وبتلمسان أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود خلال عمليتين منفصلتين، تاجري مخدرات وتم ضبط 242,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني خمسة مهربين بتمنراست، وتم حجز سيارة و200 غرام من المعدن الأصفر، وبكل من تلمسان والنعامة وبشار وأدرار وورقلة، تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

أسامة سبع

 

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