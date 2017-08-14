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الجزائر وصفت الهجوم بـ العمل الشنيع

إصابة جزائريين في هجوم إرهابي استهدف مطعم إسطنبول بواغادوغو

  14 أوت 2017 - 21:13   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
إصابة جزائريين في هجوم إرهابي استهدف مطعم إسطنبول بواغادوغو

أُصيب جزائريان اثنان في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعما تركيا بواغادوغو في بوركينا فاسو، حيث أكدت مصادر إعلامية أن المصابين يقبعان في قسم الاستعجالات، ويتعلق الأمر بكل من  محمد. م ، وبمرزوق. ح .

 

قال المكلف بالإعلام على مستوى الخلية ـ حسبما أكده موقع  كل شيء عن الجزائر ـ   لدينا جزائريان اثنان وهما حاليا في قسم الاستعجالات ، مضيفا  يتعلق الأمر بـ  محمد. م ، وبمرزوق. ح  وهما الآن يتلقيان العلاج وليست لدينا أي تفاصيل، وفي سياق متصل، أعربت الجزائر عن تضامنها مع  بوركينا فاسو، عقب الاعتداء الإرهابي أمس، بواغادوغو داعية المجتمع الدولي إلى  مضاعفة  الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب، وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف،  أننا ندين بشدة هذا الاعتداء الإرهابي الدموي الذي ارتكب الأحد، ضد أبرياء بمطعم بواغادوغو، ونعرب عن تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا وحكومة ومع عائلات ضحايا هذا العمل الشنيع ، موضحا أن  هذه الجريمة الشنعاء تعد خرقا للحق في الحياة ومعارضة لقيم السخاء والضيافة التي يعرف بها الشعب البوركينابي الشقيق ، وأضاف المتحدث ذاته، أنه  أمام موجة العنف الأخيرة في هذا البلد الصديق يجب على إفريقيا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود، لمحاربة الإرهاب وتحطيم مخططاته المدمرة ، وتأتي إصابة الجزائريين، إثر هجوم مسلح استهدف مطعما تركيا في  واغادوغو  مساء الأحد، أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، ولا تزال جثث 14 منهم في موقع الهجوم من ضمنها جثتين لمهاجمين واثنين من الإرهابيين، وأعلن مصدر أمني أمس، عن مقتل 18 شخصا عن عملية الهجوم على المطعم، فيما قال وزير الاتصال في بوركينا فاسو ريميس داندجينو، إن عمليات التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة متواصلة، وقالت الحكومة في بيان قرابة الساعة التاسعة من مساء أمس، إن العملية استهدفت مطعم  إسطنبول  الذي يقع زهاء 200 كلم عن مقهى  كابوتشينو  الذي هاجمه إرهابيون في جانفي 2016، وحسب نادل في مطعم  إسطنبول ، فقد وصل ثلاثة رجال على متن سيارة رباعية الدفع وترجلوا من السيارة فاتحين النار على الزبائن الجالسين على شرفة المطعم الذي يقصده مغتربون، وأجلت الشرطة المدنيين من مطعم  إسطنبول  قبل وصول أفراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد. ويذكر أن ثلاثة مسلحين هاجموا حانات وفنادقا في وسط عاصمة بوركينا فاسو منتصف جانفي 2016 بأسلحة آلية،وقتلوا 30 شخصا معظمهم من الأجانب وأصابوا 71 آخرين بجروح.

أسامة سبع

 

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