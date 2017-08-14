بعد اتهامه بتنفيذ هجوم بسيارة على جنود في باريس

أقرباء حمو بن لطرش ينفون انتماءه إلى أي تنظيم إرهابي

ما زال الشارع ببلدية عين تادلس بولاية مستغانم على وقع الصدمة، منذ انتشار خبر مفاده تمكن السلطات الفرنسية من التعرف على منفذ الهجوم بسيارة استهدف جنودا بضاحية لوفالوا بيري شمال غرب باريس الفرنسية صبيحة الأربعاء الفارط، وهو من أصول جزائرية، ويتعلق الأمر بالمدعو حمو بن لطرش البالغ من العمر 37 سنة.

كشفت مصادر مقربة من عائلة المتهم المعروفة بالمنطقة وهي ميسورة الحال، بحكم اشتغال أغلب أفرادها في المجالين التجاري والفلاحي، أنها تعيش وضعا نفسيا صعبا، خصوصا والده المتقاعد في صفوف الأمن، وترفض استقبال أي زوار بهدف عدم الخوض أو الحديث عما حدث. وأضافت مصادرنا ذاتها أن المحل التجاري الذي تملكه العائلة ما زال مغلقا منذ حدوث الواقعة، وحسب أقرباء المتهم المقيم بـ سارتروفيل منذ 11 سنة، والذي غادر أرض الوطن رغم وضعه المادي المرتاح وكذا مستواه الدراسي الحسن آنذاك، أنه لا يشكو من أي أمراض نفسية وأثنى هؤلاء على أخلاقه الحميدة وأكدوا عدم انتماءه إلى أي تيارات أو أفكار سلفية أو إرهابية. وأشارت مصادرنا إلى أنه يزور منطقته عين تادلس أكثر من مرة في السنة، وحسبما يتداوله أقرباؤه، فإن ما حدث لا يتعدى مناوشات دخل فيها المتهم مع جنود فرنسا بالطريق الرابطة بين بلديتي ماركيز ولولونجان بيرن، حيث رفض المتهم الامتثال للجنود، مما جعلهم يلاحقونه للإيقاع به، وقام الأعوان بإطلاق الرصاص، مما أدى إلى إصابة المتهم وكذا أربعة من الجنود الفرنسيين.