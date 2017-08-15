وفاة 50 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 50 شخصا مصرعهم وجرح 1928 آخرون في 1436حادث مرور تم تسجيلها في الفترة الممتدة ما بين 6 و 12 من شهر أغسطس الجاري، حسب آخر حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وحسب نفس المصدر، فان أثقل حصيلة سجلت بالجزائر العاصمة بوفاة عشرة أشخاص و إصابة 164 آخرين بجروح متفاوتة في 184 حادث مرور.

وعلى صعيد آخر، نفذت وحدات الحماية المدنية 3350 تدخل لإخماد أزيد من 2500 حريق منها منزلية، صناعية و حرائق مختلفة.

كما قامت أيضا وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، 4396 عملية لإنقاذ و إسعاف أشخاص في خطر.