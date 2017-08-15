مصالح الأمن تكثف مداهمات اوكار الجريمية بعين الدفلى

تكثف ،هذه الأيام وتزامنا مع العطلة الصيفية،مصالح أمن ولاية عين الدفلى ، مداهمات خلال الأأيام الأخيرة وذلك على مستوى العديد المناطق ،ولاية عين الدفلى

حيث ،شنت ذات المصالح أ مؤخرا،عملية مداهمة فجائية، تعتبر الرابعة من نوعها في ظرف أسبوع، استهدفت عدة نقاط من الأحياء و الأماكن المعروفة بإنتشار الجريمة بمدينة خميس مليانة، كبرى بليات الولاية، تم من خلالها تعريف و تفقد هوية 28شخص من مختلف الفئات العمرية، كما شملت العملية تفتيش و مراقبة 15 مركبة بعد الاشتباه فيها، و قد أقحم فيها عدد معتبر من رجال الشرطة بالزيين الرسمي و المدني تابعين لأمن دائرة مليانة مدعومين بنظرائهم التابعين للفرق المتنقلة للشرطة القضائية بكل من عين الدفلى، خميس مليانة و جندل.و بمدينة عين الأشياخ ، شنت مصالح أمن الدائرة بها عملية مماثلة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف وإلى غاية الساعة السابعة و عشرون دقيقة ، شملت عدة شوارع وأحياء ، أخضع خلالها 15 شخص للتعريف و تفقد الهوية ، إلى جانب مراقبة 05 مركبات من أصناف مختلفة

مكراز الطيب