توقيف 04 أشخاص بمدينتي مليانة وخميس مليانة

تمكنت ،عناصر فرقتي الشرطة القضائية بأمن دائرتي مليانة و خميس مليانة بولاية عين الدفلى من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 59 سنة، لأجل تورط 03 منهم في قضايا حيازة و استهلاك المخدرات، والرابع كان محل بحث من طرف مصالح العدالة.بمدينة مليانة ، و على اثر تنفيذ عناصر فرقة الشرطة التابعة لأمن الدائرة لعملية مراقبة فجائية على مستوى الحديقة العمومية و كذا على مستوى شارع الجمهورية وسط المدينة، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم أمس، اين تقل حركة تنقل المواطنين نظرا للحرارة المرتفعة التي تميز هذه الفترة من السنة، سمحت بتوقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية من المخدرات بغرض الاستهلاك، احدهما كان يخبأها بالمقعد الأمامي لمركبته، و بخميس مليانة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الدائرة و كذا الأمن الحضري الثاني من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، لأجل قضية حيازة و استهلاك المخدرات، بعد ان تم ضبط بحوزته كمية من المخدرات، فيما تم توقيف شخص آخر يبلغ من العمر 59 سنة، كان محل قرار نهائي بالحبس صادر عن مجلس قضاء الشلف، لأجل قضية إخفاء أشياء مسروقة.بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حيال المعنيين، سيتم تقديمهم للجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.

مكراز الطيب