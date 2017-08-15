بيان الرئاسة...تعيين أويحي وزير أول جاء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية

أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون و عين السيد أحمد أويحيى خلفا له حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

"وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون" حسب ذات المصدر.

و اضاف البيان انه "طبقا لنفس الاحكام الدستورية و بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد احمد اويحيى وزيرا أولا".