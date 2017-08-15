الشرطة تحقق في أسباب الانهيار الصخري في سيدي يحي

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, في بيان له يوم الثلاثاء, أنه وجه تعليمات الى فرقة الشرطة القضائية للقيام بالتحريات "الدقيقة والعميقة" من أجل تحديد أسباب حادث الانهيار الصخري الذي وقع ليلة أمس الاثنين بحي سيدي يحيى بالجزائر العاصمة مع "تحديد المسؤوليات وتقديم المسؤولين أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون".

يذكر أن هذا الحادث المأساوي قد أدى الى وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة خمسة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 45 سنة.

وقد تم نقل 3 منهم من طرف المواطنين مباشرة بعد الحادث نحو العيادة الاستشفائية ببئر مراد رايس حيث تلقوا الإسعافات الأولية.