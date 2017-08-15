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القرار اتُخذ بعد استشارة الأغلبية البرلمانية

تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون

  15 أوت 2017 - 22:22   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الحدث
تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من تعيين هذا الأخير بمبنى الدكتور سعدان، حيث تسلم قرار إقالته مباشرة بعد عودته من عطلته السنوية التي قضاها بفرنسا.

 

اكتفى بيان رئاسة الجمهورية بالقول، إن الرئيس بوتفليقة أنهى، أمس، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعين أحمد أويحيى خلفا له، وأضاف المصدر أنه  وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون ، وتابع البيان أنه  طبقا لنفس الاحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية احمد اويحيى وزيرا أول .

وسبق لأحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي،  الأرندي ، شغل منصب رئيس حكومة ووزير أول عدة مرات أولها كان بين شهر جوان 1997 وديسمبر 1998، ثم ما بين جوان 2002 وماي 2006 وبعدها بين جوان 2008 ونوفمبر 2008 وآخر مرة كوزير أول بين نوفمبر 2008 وسبتمبر 2012.

ويعد الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان من مواليد جويلية 1952، وخريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

كما شغل أحمد أويحيى منصب كاتب للشؤون الخارجية بين 1975 و1981، ثم مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر بأبيدجان بين 1981 و1984، كما تقلد أيضا حسب السيرة المهنية للمعني، منصب مستشار بالبعثة الجزائرية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك بين سنتي 1984 و1989، وبعدها ممثل مساعد بمجلس الأمن بين 1988 و1989 ومستشار بديوان وزارة الشؤون الخارجية بين 1989 و1990، بالإضافة إلى شغله بين عاميّ 1990 و1991 منصب مدير عام إفريقيا بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وسفيرا لمالي بين 1992 و1993، وكاتب دولة مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية بين 1993 و1994، ثم مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بين 1994 و1995، كما انتخب كنائب بالمجلس الشعبي الوطني في جوان 1997، وعين أيضا وزير دولة وزير العدل بين 199 و2002، ووزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية بين 2002 و2003، وزيارة على المناصب السالف ذكرها، فقد كان أحمد أويحيى وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة 1992، وسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين اثيوبيا واريتيريا 1999 - 2000.

 زين الدين.ز

 

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