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بعد 80 يوما من الشد والجذب حول قرارته

من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون

  15 أوت 2017 - 22:24   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الحدث
من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون

انتهى مسلسل الصيف مباشرة بعد عودة الوزير الأول عبد المجيد تبون من عطلته، حيث استقبل بـ  إقالة  مباشرة يترك على اثرها مكتب الدكتور سعدان لخليفته  أويحيى  الذي غادره منذ 5 سنوات، أين جاءت الإقالة بعد سلسلة من قرارات أسالت الكثير من الحبر بداية بـ الثورة  ضد الاستيراد المقنع ثم العقارات الصناعية وتوجيه إعذارات للعديد من المقاولات وسحب المشاريع منها وصولا على زيارته لفرنسا ولقائه مع الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ثم تعليمة الرئيس  الموبخة  لتحرش تبون برجال الأعمال.

   

أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد مضي 3 أشهر من جلوسه على المقعد الأعلى لمبنى الدكتور سعدان مباشرة بعد عودته من عطلة حملت العديد من المستجدات، بداية حرب تبون على  المال الفاسد  و فصل المال عن السياسة  بدأت من مبنى زيغود يوسف اين أكد الوزير الأول المقال أن أهم مهامه ستكون فصل المال عن السياسة، فكانت الخطوة الأولى لتجسيدها على أرض الواقع  طرد  رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد من مراسم تدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي اعتبرها حداد  إهانة  جاء بعدها مباشرة الرد من الأمين العام لأكبر نقابة للعمال الذي أعلن دعمه الكلي رئيس مجمع  حداد للأشغال العمومية ، وما صاحبها من تأويلات حول  حرب نجوم  بين أصحاب المال وتبون وضعت اوزارها بعد لقاء الثلاث بمبنى الدكتور سعدان للتحضير لاجتماع الثلاثية، تلتها سلسلة من الاعذارات وجهت لعدد كبير من المقاولات أغلبها وجهت لمجمع حداد عبر العديد من الولايات بسبب التأخر في إنجاز المشاريع، حيث رتبت دوائر وزارية لإرسال حزمة إعذارات جديدة لمؤسسات الإنجاز التابعة لمجمع علي حداد، تخص 24 مشروعا حاز عليها المجمع منفردا أو بالشراكة، بسبب التأخر في تجسيد مشاريع، وحاز المجمع بموجبها على تسبيقات مالية معتبرة، ويعود عدد منها لعاميّ 2010 و2012، خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والري، وحددت مدة 60 يوم لتنفيذها لكن نهاية المهلة تزامنت تماما مع إقالته. وكانت تعليمة الرئيس بعد نحو أسبوعين فقط من سلسلة الإعذارات الموجهة إلى أصحاب مقاولات ورجال أعمال تخلّفوا عن إنجاز مشاريعهم التنموية في قطاعات الأشغال العمومية والري وأخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي أحدثت هالة إعلامية كبيرة وفُسرت على أنها موجهة ضد رجال الأعمال على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو علي حداد، بوقف ما أسماه بـ  التحرش الحقيقي  بالمتعاملين الاقتصاديين بمثابة إشارة واضحة لغضب الرئيس على تبون. ولم يتوقف مسلسل تبون على المستوى الداخلي، فبعد حصوله على إجازة وصفها العديد من المتبعين بـ استراحة  محارب  تحولت بعد أيام إلى  عطلة بطعم سياسي  التقى خلالها الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بباريس، نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب في أول خرجة أوروبية، حيث تناقضت الأخبار حول هذا اللقاء الذي قيل أنه كان مبرمجا قبل خروج تبون في عطلة بعد أن كان يفترض أن يجريا محادثات عن طريق الهاتف، الأسبوع الماضي، إلا أن قراره بقضاء عطلته في فرنسا، دفع بنظيره الفرنسي لاقتراح لقاء غير رسمي يجمعهما وآخر قال أنه كان بدون علم المرادية، لينتقل بعدها على تركيا ثم ملديفيا في رحلة اثير حولها الكثير من اللغط خاصة وان تبون كان مصحوبا برجال أعمال.

أسامة سبع

 

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