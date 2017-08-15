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ملامح الاقتصاد الوطني المقبل بعد تعيينه وزيرا أول

أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018

  15 أوت 2017 - 22:25   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الحدث
أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018

ت ستعكف الحكومة الجديدة للوزير الأول أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون بعد تعيينه أمس، على التحضير لسيناريوهات عديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي من المنتظر أن يعرف السعر المرجعي للميزانية العامة خفضا لا محالة بـ5 إلى 10 دولارات بالنظر لأسعار النفط التي سجلت السنة الجارية تذبذبا بين 45 و55 دولارا دون تسجيل أي تعاف يٌذكر، وتراجع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 100 مليار دولار، في انتظار الكشف عن مضمون مشروع القانون حسب توقعات سابقة لخبراء الاقتصاد بأن تشهد بعض الأسعار مراجعة على غرار الوقود وزيادة في ضريبة بعض المنتجات فضلا عن الإبقاء على سياسة الدعم الاجتماعي.

 

ينتظر الجزائريون بعد تعيين الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى أمس، قانون مالية لسنة 2018 لن يكون أخف من قانون المالية للسنة الحالية ليأتي مكملا للإجراءات التي باشرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، أين ألقت الضرائب المفروضة والتي جاء بها قانون المالية لـ2016 بأثرها على القدرة الشرائية للمواطن البسيط وأقل ما يُقال عن القانون المُنتظر أنه يترجم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد من تراجع لمداخيل صادرات النفط المتوقع أن تفوق 35 مليار دولار مقابل فاتورة الاستيراد التي تكبد الخزينة العمومية سنويا ما بين 55-60 مليار دولار. حيث سيحضر الوزير الأول أحمد أويحيى للمشروع التمهيدي لقانون المالية سنة 2018 على الجزائريين في انتظار إقرار ضرائب جديدة خاصة وأن أزمة النفط مستمرة دون تسجيل أي تعاف يُذكر بالرغم من مبادرات خفض الإنتاج التي قادتها دول  أوبك  وبعض البلدان من خارجها على غرار روسيا.

من المنتظر أن يتضمن مشروع قانون المالية لـ2018 إجراءات جبائية جديدة في ظل التقلبات التي شهدتها السوق الدولية للنفط والتي عرفت أسعارا غير مرضية لاقتصاديات الريع البترولي، على غرار مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط إلى أزيد من 5 دولار ليتراجع إلى 45 دولار أو أقل من ذلك بالنظر لاستمرار أزمة النفط وتأرجح الأسعار تحت عتبة 53 دولار لعيدة أشهر من السنة الجارية، خاصة وأن الجزائر كانت تتوقع استقرارا في أسعار البترول في حدود 60 دولار للبرميل الواحد وهو ما لم تسجله الأسواق العالمية في ظل تحديد السعر المرجعي لميزانية 2017 عند 50 دولارا. وتستهدف الإجراءات المتوقعة حسب خبراء الاقتصاد، عدة قطاعات وخاصة المتعلقة بالمجالات التجارية، حيث يُنتظر ضبط إجراءات جديدة تلزم أصحاب المشاريع التجارية باستخلاص آداءات ضريبية جديدة، فضلا عن البحث عن موارد جبائية جديدة للرفع من المداخيل الخزينة العمومية، ضف إلى ذلك زيادة في الضريبة على مادة الوقود التي تم رفع أسعار مختلف الأنواع تدريجيا خلال السنتين الماضيتين، الأمر الذي يزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

في ذات السياق، من المنتظر اتخاذ إجراءات جبائية جديدة حسب توقعات المتابعين للشأن الاقتصادي لمواصلة تحقيق نمو مداخيل الجباية العادية بنسبة 11 بالمائة خاصة بعد الإعلان عن قرار إلغاء ضريبة الدخل الإجمالي عن الأجور التي تقل عن 35 ألف دينار الذي سيكون له أثر مالي يجب تعويضه، مع العلم أن الإيرادات الجباية العادية متوقع أن تصل في 2018 قرابة 2930 مليار دينار مهما كان السيناريو المحقق. وبالمقارنة مع تقديرات ميزانية 2017 التي تم مراجعتها هذه الأيام، فإن الزيادة ستكون بقيمة 265 مليار دينار وبنسبة 10 بالمائة فقط.

مريم سلماوي

 

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