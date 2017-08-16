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تقارير تؤكد تضاعف العمليات نحو تونس، تركيا، إسبانيا وفرنسا

هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة

  16 أوت 2017 - 19:38   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة

أمر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني  مصالح شرطة الحدود  بتشديد إجراءات الرقابة على المسافرين المتجهين نحو كل من تونس وتركيا وفرنسا وإسبانيا لمنع تهريب الذهب والعملة، بعد تسجيل العديد من محاولات التهريب نحو هذه البلدان، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي ، أن تقارير  كثيرة تشير إلى أن الكميات الكبيرة من المعدن الأصفر يتم تهريبها من قبل عصابات متخصصة.

 

اتخذت مديرية شرطة الحدود إجراءات جديدة لمنع تهريب العملة والمعادن الثمينة، بعد أن تصاعدت كمية المحجوزات عبر المعابر الحدودية خاصة مطار وميناء الجزائر العاصمة، لتصبح بذلك ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني، حيث شدد اللواء عبد الغني هامل في تعليمة وجهها إلى مديرية شرطة الحدود على التدقيق في أمتعة المسافرين عامة والمتجهين نحو تونس، تركيا، فرنسا وإسبانيا خاصة، حيث تشير عمليات شرطة الحدود المنجزة خلال السنة الجارية إلى تكثيف تجار المجوهرات المستعملة في الفترة الأخيرة عمليات تهريب هذه المادة نحو تركيا، لإعادة بيعها في أسواق إسطنبول المشهورة، ويبلغ سعر الغرام الواحد من هذه المادة 30 أورو في الكثير من الأوقات، أي ما يعادل 6 آلاف دينار جزائري أو أكثر، مقابل ما بين 5 آلاف و5 آلاف و500 للغرام في الجزائر، وفي المقابل، يقوم تجار المجوهرات أيضا بعمليات عكسية، فبعد بيع الذهب  الكاسي  في أسواق إسطنبول يجلبون معهم مجوهرات جديدة لإعادة بيعها في الجزائر، ولا يجد تجار الذهب أي مشاكل في نقل الكميات المهربة إلى تركيا، فالقانون هناك لا يمنع إدخال أي كمية يراد بيعها في هذا البلد، ويجتاز المهربون مطار أتاتورك بشكل عادي، ومن ثم يتوجهون إلى سوق الذهب بـ  بايازيد  في قلب إسطنبول أو كما يعرف بسوق  سركاجي  أو  كبالي شرشار ، وهناك تجد في انتظارك أشهر صاحب محل لبيع الذهب في تركيا، المسمى بـ   سامي اليهودي ، الذي يقصده مختلف الأشخاص من مختلف الجنسيات لبيع ذهبهم المستعمل، وقد ذاع اسم  سامي  في كل أصقاع العالم أيضا، رغم أنه يبدو تاجرا بسيطا، ومحله لا يتعدى 3 أمتار مربعة، غير أنه يحتوي على القناطير من الذهب مخبأة بمخزن المحل.

أسامة سبع

 

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