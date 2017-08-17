رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة

عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، اعضاء الحكومة حسب ما اعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية.

أعضاء الحكومة

الوزير الاول : أحمد أويحيى

نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح.

وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل.

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي.

وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح.

وزير المالية : عبد الرحمان راوية.

وزير الطاقة : مصطفى قيتوني .

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني.

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى.

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار.

وزير التكوين و التعليم المهنيين : محمد مباركي.

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي.

وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى

إيمان فرعون.

وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي .

وزير التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية.

وزير الصناعة و المناجم : يوسف يوسفي.

وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : عبد القادر بوعزقي.

وزير السكن و العمران و المدينة : عبد الوحيد تمار.

وزير التجارة : محمد بن مرادي.

وزير الاتصال : جمال كعوان.

وزير الأشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعلان.

وزير الموارد المائية : حسين نسيب.

وزير السياحة و الصناعة التقليدية : مسعود بن عقون.

وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : البروفيسور مختار حسبلاوي.

وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي : مراد زمالي.

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة.

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي.

هذا و طبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم الخميس أحمد نوي وزير و أمين عام للحكومة.