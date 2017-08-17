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رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة

  17 أوت 2017 - 10:38   قرئ 135 مرة   0 تعليق   الحدث
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة

عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، اعضاء الحكومة حسب ما اعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية. 

أعضاء الحكومة  

الوزير الاول : أحمد أويحيى 

نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح. 

وزير الشؤون الخارجية : عبد القادر مساهل. 

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية : نور الدين بدوي. 

وزير العدل حافظ الاختام : الطيب لوح. 

وزير المالية : عبد الرحمان راوية. 

وزير الطاقة : مصطفى قيتوني . 

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني. 

وزير الشؤون الدينية و الأوقاف : محمد عيسى. 

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت. 

وزير التعليم العالي و البحث العلمي : الطاهر حجار. 

وزير التكوين و التعليم المهنيين : محمد مباركي. 

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي. 

وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى 

إيمان فرعون. 

وزير الشباب و الرياضة : الهادي ولد علي . 

وزير التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : غانية الدالية. 

وزير الصناعة و المناجم : يوسف يوسفي. 

وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : عبد القادر بوعزقي. 

وزير السكن و العمران و المدينة : عبد الوحيد تمار. 

وزير التجارة : محمد بن مرادي. 

وزير الاتصال : جمال كعوان. 

وزير الأشغال العمومية و النقل : عبد الغاني زعلان. 

وزير الموارد المائية : حسين نسيب. 

وزير السياحة و الصناعة التقليدية : مسعود بن عقون. 

وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : البروفيسور مختار حسبلاوي. 

وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي : مراد زمالي. 

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة. 

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي. 

 

هذا و طبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور قام رئيس الجمهورية بتعيين اليوم الخميس أحمد نوي وزير و أمين عام للحكومة.

 

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