حجز 7824 وحدة من المشروبات الكحولية بدون فواتير بورقلة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية ورقلة من حجز كمية قدرت بـ 7824 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية حيث تدخل العملية في إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني للمشروبات الكحولية، وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر أمن دائرة تماسين لمعلومات مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما بنقل كمية من المشروبات الكحولية على متن مركبة نفعية، وعليه وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية، تم وضع حاجز أمني بمدخل مدينة تماسين سمح بتوقيف المشتبه فيهما، وحجز 6576 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة بشتى الأنواع والأحجام، أما العملية الثانية التي قام بها عناصر أمن دائرة تقرت فقد تمت عن طريق استغلال لمعلومات مفادها قيام شخص مشتبه فيه بالمتاجرة في المشروبات الكحولية على مستوى مقر سكناه، على إثر ذلك التمست الضبطية القضائية بأمن دائرة تقرت من الجهات القضائية المختصة منحها إذن بالتفتيش الذي أسفر عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز 1248 وحدة من المشروبات الكحولية التي كانت معدّة للترويج.

م.إ.طوبالي