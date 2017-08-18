هؤلاء هم ضحايا هجوم برشلونة

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن هجوم برشلونة الخميس أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 3 ألمان وبلجيكي واحد أما الجرحى الـ 100 فهم مواطنو 19 دولة، بينها فرنسا والجزائر وإيطاليا وغيرها.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الجرحى هم من مواطني أستراليا والأرجنتين وفنزويلا وكوبا والبيرو والصين والجزائر وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وألمانيا واليونان وإيرلندا ومقدونيا وهولندا ورومانيا وروسيا وإسبانيا.

ويذكر أن حالة 15 شخصا من المصابين في الهجمات تعتبر حرجة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 26 من مواطني البلاد على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم برشلونة، 11 منهم في حالة حرجة. وأعرب وزير الخارجية جان إيف لودريان عن تعازيه للمصابين في الهجوم وأهاليهم، قائلا إنه سيتوجه الجمعة إلى برشلونة من أجل زيارة الجرحى وتأكيد "دعم فرنسا لإسبانيا، شعبا وحكومة".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن مواطنة روسية أصيبت بجروح طفيفة نتيجة الهجوم الإرهابي في وسط برشلونة الخميس، داعية المواطنين الروس الموجودين حاليا في إسبانيا إلى ضبط النفس والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات جماهيرية.

من جانبه صرح السفير الإيطالي في إسبانيا بأن ثلاثة من مواطني البلاد أصيبوا بجروح نتيجة الهجوم، إلا أن السلطات الإيطالية لم تؤكد هذه المعلومات رسميا حتى الآن.

وأشارت مصادر سابقا إلى وجود مخاوف بأن سائحا إيطاليا لقي حتفه في الهجوم الإرهابي، إلا أن هذا النبأ لم يؤكد بعد أيضا.