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بن مرادي ويوسفي وتمار وزراء للتجارة والصناعة والسكن

مستشـــــاران برئاســـــــة الجمهوريـــــة ووالــي فــــي حكومــــة أويحــــــيى الجديــــــدة

  18 أوت 2017 - 19:13   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
مستشـــــاران برئاســـــــة الجمهوريـــــة ووالــي فــــي حكومــــة أويحــــــيى الجديــــــدة

حظي مستشاران في رئاسة الجمهورية بثقة الرئيس بوتفليقة في التعديل الحكومي الأخير، أول أمس، حيث عُين كل من محمد بن مرادي كوزير للتجارة ويوسف يوسفي وزيرا للصناعة، في وقت خلف عبد الوحيد تمار، وهو والي ولاية مستغانم، يوسف شرفة على رأس وزارة السكن بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من تعيينه في هذا المنصب. 

وجهان قديمان في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال عادا لحكومة أحمد أويحيى المعلن عنها الخميس، ويتعلق الأمر بكل من يوسف يوسفي الذي أشرف على وزارة الطاقة لعدة مرات بين 1997و2015، وكان على رأس وزارة الشؤون الخارجية بين ديسمبر 1999 وأوت 2000، كما شغل في الفترة الممتدة بين أوت 2000 وماي 2001 وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، وتولى منصب وزير أول بالنيابة بين مارس وشهر أفريل 2014، وبعدها مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمسائل الطاقة ليعود من جديد لوزارة الصناعة خلفا لمحجوب بدة، وفي انتظاره العديد من الملفات الثقيلة كالاستثمار والمناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذا صناعة السيارات، وهي الملفات التي أثارت الكثير من الجدل في فترة عبد السلام بوشوارب، وأعلن بدة الحرب على الانتهازيين فيهما خلال حكومة تبون السابقة. وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بن مرادي المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية، الذي عاد للحكومة الجديدة على رأس وزارة التجارة خلفا لساسي محمد، وهو الذي يعد خريج المدرسة العليا للإدارة، وكان في السابق على رأس عدة قطاعات وزارية بينها وزير للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير للسياحة والصناعات التقليدية وكذا وزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وستكون في انتظاره ملفات شائكة على رأسها رخص الاستيراد التي تكون أطاحت بسابقه ساسي، حيث تدخل الرئيس وأمر بالإفراج عن الحاويات التي كانت محتجزة بالموانئ، وكذا ضبط السوق والقضاء على الندرة واحتواء الأموال المتداولة في السوق السوداء، إضافة الى استكمال مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. أما الوافد الثالث لحكومة أحمد أويحيى على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة خلفا ليوسف شرفة، فهو عبد الوحيد تمار الذي يعتبر وجه غير معروف، وكان واليا لولاية مستغانم وشغل أيضا منصب مديرا للتعمير بولاية وهران وبوزارة السكن. يشار إلى أن الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس بوتفليقة أول أمس، وبقيادة أحمد أويحيى، تتميز بدخول ثلاثة وزراء جدد والابقاء على باقي الطاقم الحكومي السابق، والتي تتكون من 27 حقيبة وزارية أربع منها تشرف عليها وزيرات. وللمرة الثانية يصنع «الوزير» الشاب مسعود بن عقون الحدث، حيث ورد اسمه في برقية وكالة الأنباء الجزائرية ليتم استدراك الوضع بعد حوالي 40 دقيقة، ويعلن عن بقاء حسان مرموري وزيرا للسياحة، علما أن بن عقون استوزر هذه الأخيرة في حكومة عبد المجيد تبون السابقة لمدة 48 ساعة فقط. 

زين الدين زديغة 

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