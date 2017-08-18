«فايسبوك» الديوان يكشف عن تجاوزات أعضاء البعثة وخروقات السعوديين

خلل في الإسكان وقطع الـ «wifi» على الحجاج الجزائريين

انتظار ساعات في مطار جدة وانقطاع للتيار الكهربائي بأحد فنادق مكة بدأ يبلغ صدى مشاكل حجاجنا الميامين إلى الرأي العام في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بفوضى الإسكان وغياب التأطير في مطارات الوصول، وكذا انقطاع الكهرباء واتصال العائلات الجزائرية بذويهم في البقاع المقدسة، بعد أقل من أسبوعين فقط من بداية تدفق الحجاج الجزائريين على المدينة المنورة، في انتظار ما سيواجههم لدى تنقلهم إلى مكة وانطلاق موسم الحج الحقيقي.

استغل حجاج جزائريون وذووهم صفحة الديوان الوطني للحج والعمرة على موقع التفاعل الاجتماعي «فايسبوك»، لنقل انشغالاتهم وفضح تجاوزات الطرف السعودي وانتقاد التأطير لدى أعضاء البعثة وتدني الخدمات على مستوى بعض الفنادق، حيث انتقد حجاج مدينة أدرار غياب أعضاء البعثة في مطار جدة، حيث قالوا إنهم مكثوا لثلاث ساعات دون أن يصل أي واحد منهم، في وقت كان يفترض أن يكون هؤلاء في الميدان لتسهيل الإجراءات والإسراع في إخراج الرعايا الجزائريين المتوجهين لأداء الحج من المطار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حجاج الرحلة AH 8064 من مطار وهران، حيث وصف أهالي الحجاج عبر «فايسبوك» الديوان الاستقبال بمطار المدينة المنورة بالكارثي، حيث قالوا إنهم أهينوا ورميت حقائبهم وضاعت أغراضهم بوجود ممثل عن الوزارة لم يسجل تدخله. عن الإسكان الإلكتروني، عرف بدوره بعض الهفوات، حيث اشتكى حجاج الرحلة SV 5595 من وهران من ظروف الاستقبال والسكان والخدمات، ووصفوا إقامتهم بفندق «الصالحية» بـ «المعاناة»، وقالوا إن المشاكل بدأت معهم منذ نزولهم بمطار المدينة المنورة، حيث غيروا لهم الفندق ولم يتح لهم الإسكان الإلكتروني، مع عدم رضاهم عن الإعاشة بالفندق الذي لا يتوفر على مصاعد كافية، علما أن هذه الرحلة تتضمن 40 حاجا تابعا للديوان الوطني للحج والعمرة والباقي يتبعون لوكالة سياحية من الغرب، وفصّل هؤلاء أكثر في انشغالهم المرفوع إلى مسؤولي البعثة، بالقول إنهم قضوا ساعات طويلة في الطريق بين المدينة ومكة، ولا يزالون حتى توقيت نشر تعليقهم بصفحة الديوان الرسمية على الـ «فايسبوك» في العراء، حيث لم يتم إسكانهم بحجة أن اسم الفندق المدون على جوازاتهم حوّل إلى فوج آخر من الحجاج، مشيرين إلى وجود عون حماية مدنية واحد فقط معهم، غير أنه ليس علم بتفاصيل الحادثة، أما عائلة أحد الحجاج فانتقدت إسكان والدهم في فندق ووالدتهم في فندق آخر وطالبت باستدراك الوضع قبل تنقلهم إلى مكة، وفيما يتعلق بظروف الإقامة بفندق «المدينة روز» أيضا، فتم وصفها حسب المصدر دائما بأنها «كارثية»، علما أن الحجاج المقيمين في هذا الأخير تنقلوا مع سياحة وأسفار الجزائر، حيث انتقدوا وضعية الفندق الكارثية ورداءة وجبات الإطعام وغيرها، وكان لمشكل الاتصال أو صعوبة استعمال الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي نصيب من الانتقادات والتعليقات، حيث تساءل ذوو حجاج مقيمون بفندق «بكة الصلاح» عن سبب صعوبة التواصل معهم، ليرد الديوان بالقول إن الإشكال يكمن في ضعف الإنترنت، وطلب من هؤلاء عدم القلق، فيما فضح حاج آخر ممارسات المتعاملين السعوديين، حيث قال إنهم قطعوا عليهم «wifi»، الأمر الذي حتم على أعضاء البعثة استعمال هواتفهم النقالة في إسكان الحجاج، في خرق فاضح للتعاقدات بين الجزائر وهؤلاء المتعاملين، واشتكى حجاج آخرون من فندق «بكة الصلاح» من انقطاع الكهرباء ليلا مدة 30 د ـ حسبهم ـ منتقدين الخدمات شبه المنعدمة فيه.

فنادق فخمة بامتياز وخدمات راقية

من جهة أخرى، وصف حجاج جزائريون وذووهم عبر صفحة الديوان الوطني للحج والعمرة في «فايسبوك» الفنادق التي نزلوا فيها بالفخمة التي تتوفر على كافة الخدمات من إطعام وإقامة جيدة ومصاعد وغيرها، على غرار «أودست» و»سيف التوبة» و»المختارة العالمي» على حد قولهم.

معالجة آنية لمشاكل الحجاج

لوحظ تجاوب أعضاء البعثة مع العديد الشكاوى التي رفعها حجاجنا الميامين أو عائلاتهم بأرض الوطن، حيث تنقل هؤلاء إلى بعض الفنادق التي اشتكى منها الجزائريون، قصد معاينة نوعية الإقامة والإعاشة وخدمات الاتصال وغيرها، أملا في تقليص المشقة على حجاجنا الميامين الذين بدأوا في التدفق على المدينة المنورة استعدادا لأيام الحج الأكبر والتنقل إلى منى التي ستشهد مثلما نقله مسؤولون جزائريون عن الحج مشاكلا في الإقامة لضيق مخيمات الجزائريين على غرار باقي بعثات حج الدول الإسلامية الأخرى.

الديوان يؤكد: ظروف الاستقبال والإسكان كانت مرضية

بدوره اعتبر الديوان الوطني للحج والعمرة ظروف استقبال وتفويج وإسكان الحجاج مرضية، حيث كتب في منشور له إن مديره يوسف عزوزة المنسق العام للبعثة الجزائرية، اجتمع بإطارات مركز المدينة المنورة للوقوف على ظروف العمل وسير الموسم ومستوى التكفل بالحجاج بهذا المركز خلال هذا الموسم الأول، وأضاف أن عزوزة وقف على النجاح الذي حققته البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة، من خلال استقبال وتفويج وتسكين وترحيل الحجاج في ظروف جد مرضية لاقت استحسانا كبيرا من طرفهم، وهم الذين استفادوا من جميع الخدمات الضرورية خلال فترة الستة أيام التي قضوها بالمدينة المنورة، من خلال الحيوية الكبيرة التي شهدتها فنادق البعثة في نشاط الإرشاد الديني الذي تنوع بين مجالس الإفتاء والدروس اليومية في الفنادق وزيارة الحجاج في غرفهم والقيام بالزيارات المشروعة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، على غرار النقل المميز والإعاشة التي لاقت قبولا كبيرا لموافقتها للذوق الجزائري، وكذا إرشاد التائهين والخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها أفراد البعثة الجزائرية للحجاج.

زين الدين زديغة