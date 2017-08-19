الجرحى الجزائريون في اعتداء برشلونة يغادرون المستشفى

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي ببرشلونة ''اسبانيا'' قد غادروا المستشفى بعد ظهر أمس الجمعة حيث كانوا تحت الرقابة الطبية مشيرا إلى ان خلية الازمة التي تم تشكيلها على مستوى الوزارة قد تم رفعها.

وأضاف بن علي شريف ان الرعايا الجزائريين الثلاثة الذين اصيبوا في الاعتداء الارهابي حظيوا بزيارة سفيرة الجزائر باسبانيا وكذا القنصل العام ببرشلونة حيث ابلغوهما بقرار تمديد إقامتهم باسبانيا .

وقد شكرت سفيرة الجزائر باسم الحكومة الجزائرية السلطات الاسبانية على الاهتمام و التكفل الجيد الذي تلقاه مواطنونا الذين أصيبوا في هذا الاعتداء.





