القضاء على ارهابي ثان واسترجاع مسدس رشاش بالأخضرية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم السبت، من القضاء على ارهابي ثان واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وأربعة مخازن للذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، مواصلة للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي خطير قرب دوار سي المهدي بالأخضرية في ولاية البويرة.

وأوضح نفس المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي خطير قرب دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة، واسترجاع سلاح ناري، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم 19 أوت 2017 بنفس المنطقة، على إرهابي ثان واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وأربعة مخازن للذخيرة وهواتف محمولة"، وبذلك --يضيف المصدر ذاته -- "ترتفع الحصيلة الإجمالية للعملية التي لاتزال متواصلة إلى القضاء على مجرمين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وستة مخازن للذخيرة".