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واشنطن تتهم الجزائر بالضييق على الأحمديين

  19 أوت 2017 - 14:04   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الحدث
واشنطن تتهم الجزائر بالضييق على الأحمديين

كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية في العالم ‎ أن ضباطا من السفارة الأمريكية بالجزائر، قد اجتمعوا طوال السنة الماضية، مع مسؤولين جزائريين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الدينية لمناقشة الصعوبات التي يواجهها المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى في تسجيل الجمعيات وجمع المجموعات الدينية والحصول على تأشيرات الدخول، قائلة ان الجزائر تضيق على الاحمديين وتمنع أي تحرك لهم.

عادت قضية الأحمديين والأقليات الدينية لتطفو على السطح مجددا، حيث قال تقرير امريكي صدر نهاية الأسبوع أن ممثلي الإدارة الأمريكية في الجزائر على غرار سفيرتها بولاشيك ومجموعة من الضباط  على غرارمساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان اجتمعوا عدة مرات مع مسؤولين جزائريين وقدمو ما اسمته بـ" نصائح للحكومة الجزائرية ومسؤولين دينيين بشأن ضرورة التعددية وللتشديد على أهمية التسامح الديني وحرية العبادة"، وتناول ضباط السفارة أيضا موقف الحكومة الجزائرية تجاه ما أسمته بـ "الطوائف الأقلية المسلمة"،

وأبدت واشنطن اهتماما كبيرا حيال تعامل السلطات مع الطائفة الأحمدية.تضمّن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2016، إنّ الجزائر "تضيّق الخناق كثيرا على الأقليات الدينية، بما فيها الاسلامية"، في إشارة منها إلى الأحمدية، وجاء في التقرير أنّ "ضباطا تابعين للسفارة الأمريكية في الجزائر فضلا عن السفيرة الامريكية السابقة جوان بولاشيك، قاموا بالعديد من اللقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة تابعين للخارجية والداخلية والشؤون الدينية"، للدفاع عما سمته "حقوق الممارسة الدينية للأقليات الموجودة في الجزائر". 

وأفيد أنّ إدارة "بولاشيك" رفقة مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، عقدوا عدة اجتماعات ولقاءات رسمية وغير رسمية مع مسؤولين جزائريين سامين، حيث إدعى التقرير الأمريكي أنه تم تقديم ما سماه "النصائح بضرورة فتح المجال أكثر للتعددية الدينية" (..).

ويثير التقرير المذكور الكثير من الاستفهامات، خصوصا وأنّ "شيوع" الطائفة الأحمدية بين أوساط الجزائريين "ليست حرية معتقد، بل هي قضية دينية"، ولا يمكن اعتبار اعتبار اعتناق "الأحمدية" على أنّه يصبّ تحت بوتقة الحرية الشخصية.

في الضغط على الدول الواردة في التقرير للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، وهو ما اعتادت عليه واشنطن.

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