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توزيع أكثر من 2200 سكن "عدل" و"أل بي بي" بالعاصمة ووهران

  20 أوت 2017 - 10:19   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الحدث
توزيع أكثر من 2200 سكن "عدل" و"أل بي بي" بالعاصمة ووهران

تشرع مصالح ولايتي الجزائر العاصمة، ووهران اليوم الأحد، في توزيع أكثر من 2200 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العمومي و البيع بالإيجار و ذلك بمناسبة الذكرى المزدوجة لليوم الوطني  للمجاهد .
و بالمناسبة للعاصمة سيتم توزيع سكنات عدل في كل من  جنان السفاري 308 مسكن و474 بأولاد فايت و 308 بسيدي عبد الله، أما بالنسبة للترقوي العمومي ( أل بي بي) العملية ستشمل توزيع 161 مسكن بموقع برج البحري، 92 مسكن بموقع الرغاية، و90 سكن بأولاد فايت.
كما سيتم توزيع أكثر من 900 وحدة بولاية وهران، حسب تصريح المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران، محمد صابر، مضيفا أن هذه الحصة تخص 800 وحدة بصيغة البيع بالايجار و 144 مسكن ترقوي مدعم تابع لديوان الترقية.
و أكد في  السياق ذاته أنه، سيتم توزيع أكثر من 200 وحدة سكنية بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر المقبل مخصصة لاصحاب السكنات الهشة و التابعين للقطاع الحضري سيدي الباشير و الحمري بوهران.
وقد برمجت وزارة السكن عمليات توزيع السكنات وفق رزنامة تتوافق والمناسبات والأعياد الوطنية.

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