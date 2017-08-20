التعرف على هوية الارهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. التعرف على هوية الارهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة

التعرف على هوية الارهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة

  20 أوت 2017 - 10:45   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
التعرف على هوية الارهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة

حددت وزارة الدفاع الوطني هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، بولاية البويرة، أمس، ويتعلق الأمر بالمسمى "ت. فريد" المكنى "أبو عبيدة"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004 .
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني فإنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة، والتي مكنت من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين واسترجاع سلاحين ناريين، تم التعرف على هوية الارهابي الثاني، يتعلق الأمر بالمسمى "ت. فريد" المكنى "أبو عبيدة"، والذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004.
من جهة أخرى وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر عمليتي تفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت وحدتان لحراس الحدود بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 556 كيلوغراما.
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 04 مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع وشاحنة محملة بـ 3800 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، فيما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات