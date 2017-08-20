التعرف على هوية الارهابي الثاني المقضي عليه بالبويرة

حددت وزارة الدفاع الوطني هوية الإرهابي الثاني المقضي عليه بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، بولاية البويرة، أمس، ويتعلق الأمر بالمسمى "ت. فريد" المكنى "أبو عبيدة"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004 .

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني فإنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة، والتي مكنت من القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين واسترجاع سلاحين ناريين، تم التعرف على هوية الارهابي الثاني، يتعلق الأمر بالمسمى "ت. فريد" المكنى "أبو عبيدة"، والذي كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2004.

من جهة أخرى وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر عمليتي تفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت وحدتان لحراس الحدود بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 556 كيلوغراما.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 04 مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع وشاحنة محملة بـ 3800 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، فيما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار.



