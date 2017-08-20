فيما قتلت 12 ألفا آخرين عقب هجمات الشمال القسنطيني

فرنســــا دفنـــــت 1500 جزائــــــري وهــــــم أحيــــــــاء

كشف مديني بشيري دكتور التاريخ المعاصر عن قيام فرنسا بدفن 1500 جزائري أحياء، بعد هجمات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955. لدى تنشيطه منتدى الأمن الوطني بمدرسة علي تونسي للشرطة في العاصمة، قال الأكاديمي بجامعة البليدة 2، إن الاحتلال الفرنسي ارتكب مجزرة كبيرة في ملعب فيليب فيل بسكيكدة (ملعب 20 أوت حاليا)، حيث أقدم جلادو الكولونيالية على وأد 1500 جزائري، من بينهم نساء وأطفال، فضلا عن شباب وشيوخ، كما أوضح المتحدث أن فرنسا قتلت أكثر من 12 ألف جزائري، خلال الحملة الانتقامية جراء هجمات الشمال القسنطيني.

استضاف منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة على تونسي بشاطوناف، ندوة إعلامية تاريخية نشطها الدكتور مديني بشير أستاذ في التاريخ بجامعة علي لونيسي العفرون البليدة 02، بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد، وهي الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956 بحضور مجاهدين، أساتذة جامعيين، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلي المجتمع المدني، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.

في مستهل الندوة، تناول المحاضر أهمية الحدثين التاريخيين المتمثلين في أحداث الهجومات على الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956، باعتبارهما منعطفا حاسما في مسار ثورة نوفمبر 1954 المجيدة ومحطتين بارزتين في تاريخ الثورة التحريرية المظفرة، ليتطرق المحاضر ذاته، إلى أبرز الشخصيات التاريخية التي صنعت الحدث وأهم النتائج المنبثقة عن مؤتمر الصومام، والمتمثلة أساسا في تنظيم هياكل الثورة وانعكاساته الإيجابية على مسعى تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية، ومن ثمة دحض ادعاءات المستعمر الفرنسي الغاشم، كما أشاد ضيف منتدى الأمن الوطني، بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في إحياء المناسبات التاريخية والوطنية، مقدما عبارات الشكر والامتنان لشخص اللواء المدير العام للأمن الوطني، نظير الاهتمام الذي يوليه لتعزيز وترسيخ روح الانتماء والافتخار بتاريخ الثورة الجزائرية في نفوس منتسبي جهاز الأمن الوطني.