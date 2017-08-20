للمحافظة على سيادة الجزائر في المجال الاقتصادي

بوتفليقة يدعو الحكومة وشركاءها لرص الصفوف والدفع بعجلة التنمية

الجيش سند الشعب في الدفاع عن الوطن

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية والحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي قبل 3 أيام عن لقاء التحضير لاجتماع الثلاثية الذي سيرأسه الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى.

شدّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أول رد فعل رسمي على الحرب الباردة بين الحكومة ورجال الأعمال والنقابات العمالية، على حتمية تحقيق إجماع وطني بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للدفع بعجلة التنمية وتجاوز الخلافات، في إشارة إلى الشرخ الذي أحدثه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون مع الباترونا ونقابة سيدي السعيد. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد، تلاها نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني، إن من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعطاء المثال، بالتضامن والتجند ورص الصفوف، لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البنّاء في قدراتهم المختلفة . وأكد الرئيس ضرورة الانتصار في معركة التنمية، في ظروف تتميز بضغوط خارجية عديدة، في مقدمتها انهيار رهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات، ويلزم جميع الجزائريين والجزائريات -مهما كانت وظائفهم ومواقعهم- بعدم تضييع أية ورقة كانت أو أية قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان ، قائلا إن التنمية والسيادة والاستقلال يتطلبون كلهم وكذا جميع قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية الإجماع الوطني ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر . وخلص رئيس الجمهورية إلى أن إجماع وتوحيد قوانا قد شكلا المبتغى الجوهري للمسيرة السياسية التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطلاقا من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية ، وهما خياران أعادا السكينة في ربوع بلادنا وفسحا المجال لملحمة ثرية من الإنجازات على جميع الصعد وفي خدمة الشعب الجزائري . وأضاف الرئيس أن الجزائر تحتفي بمحطتين فريدتين في ملحمة ثورة نوفمبر المجيدة، يجب علينا أمام تحديات الساعة أن نستلهم المثال في التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بغية تعبئة كل الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل مداخيل النفط، لكي نحافظ -على المدى البعيد- على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي . وأشاد رئيس الجمهورية في رسالته بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامة ترابها، مبرزا أنه يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، وأبرز بوتفليقة أنه يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها والحفاظ على سلامة التراب الوطني . ودعا رئيس الجمهورية أجيال الاستقلال إلى رفع التحديات الثقيلة التي تواجهها بلادنا، خاصة في المجال الأمني وفيما يتعلق بالحفاظ على مسار تنميتنا وكذا السيادة الاقتصادية لوطننا ، منوها بأفراد الجيش الوطني الشعبي من جنود وضباط صف وضباط وكذا بأفراد أسلاك الأمن على تفانيهم المثالي وعلى تضحياتهم الجسام في القيام بمهامهم وفي خدمة الوطن الغالي .