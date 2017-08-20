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التحقيقات مع 106 عنصر من خلايا الدعم والإسناد المفككة مكنت من تحييدهم

القضاء على 112 إرهابي وقطع سبل التواصل بين جماعاتهم

  20 أوت 2017 - 22:41   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
القضاء على 112 إرهابي وقطع سبل التواصل بين جماعاتهم

تنسيق بين الناحيتين الأولى والخامسة لاستئصال تنظيم  القاعدة في المغرب 

مكنت الحرب التي أطلقتها مصالح الأمن ضد شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية، المكلفة بجمع الأموال والمؤونة والأدوية وتجنيد عناصر جدد عبر مختلف ولايات الوطن، استكمالا للحصار المفروض على الإرهابيين المختبئين في الجبال وبالمدن، إضافة إلى قطع طرق الإمداد والتموين عليهم، من تحييد العشرات من الإرهابيين واكتشاف  كازمات  يتخذونها كمخابئ عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال جمع المعلومات من 106 من عناصر الدعم، تم توقيفهم منذ مطلع السنة الجارية.

 

حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي 112 إرهابي منذ مطلع السنة الجارية، من خلال القضاء على 78 إرهابيا وتوقيف 23 آخرين، إضافة إلى تسليم 10 إرهابيين لأنفسهم والعثور على جثة آخر، كما تمكنت من توقيف 106 عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية وحجزت كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي  أن المعلومات التي تحصل عليها المحققون من عناصر الدعم الموقوفين ساهمت بشكل كبير في تتبع تحرك بقايا الجماعات الإرهابية، خاصة على مستوى الوسط، وهو ما تترجمه العمليات الناجحة الأخيرة بكل من تيبازة والبويرة، حيث فعّلت مختلف مصالح الأمن الجانب الاستعلاماتي في المدن والأحياء لتوقيف عناصر الدعم، كما تُوّجت الإجراءات المتخذة في إطار مضاعفة الخناق والحصار المفروض على الإرهابيين بالجبال والمدن، بتفكيك عشرات الشبكات وتوقيف عناصرها. وتم حسب نشريات وزارة الدفاع الوطني التي تبث بشكل شبه يومي توقيف 106 عنصر، لتوجه بذلك مختلف مصالح الأمن ضربات قاسمة لهذه الشبكات التي كانت توفر الأموال والمعلومات وكذا المؤونة وشرائح الهاتف للجماعات الإرهابية. وتركز نشاط جماعات الدعم والإسناد في بعض الولايات التي كان سائدا فيها النشاط الإرهابي في العشرية السوداء، على غرار المعاقل التقليدية لما كان يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال ببومرداس والبليدة وتيزي وزو في الوسط، إضافة إلى ولايات برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة، باتنة وتبسة في الشرق، وكذا وهران وسيدي بلعباس وغليزان بدرجة أقل، حيث تشهد هذه المناطق نشاطا محدودا للإرهاب منذ سنوات، إضافة إلى الحد من التواصل مع قيادات القاعدة في الخارج.

وفي سياق متصل، تعمل قوات الجيش على دك معاقل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي كان يخطط للعودة إلى النشاط بعد عدة سنوات من الحصار المفروض عليه والذي حال دون تمكنه من تنفيذ أية عملية استعراضية، حيث تنسق كل من الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة لضمان تغطية كل غابات المنطقة، لدك معاقل دروكدال الذي يكون موجودا في المنطقة، حيث تمشط قوات الناحية العسكرية الأولى مرتفعات تيزي وزو وعززت من انتشار عناصرها في عملية التمشيط التي أطلقتها مؤخرا بالبويرة، في حين تتكفل قوات الناحية العسكرية الخامسة بتمشيط غابات أكفادو ببجاية وجيجل من أجل تضييق الحصار على دروكدال وأتباعه.

أسامة سبع

 

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